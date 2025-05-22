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المستشار الألماني: روسيا تهدد أمن أوروبا المشترك

Lebanon 24
22-05-2025 | 09:07
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قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إنّ "روسيا تُهدّد أمن أوروبا"، وذلك أثناء زيارة قام بها إلى ليتوانيا للاحتفال بتأسيس أول وحدة عسكرية دائمة ألمانية في الخارج منذ الحرب العالمية الثانية.
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وأضاف: ""هناك تهديد لنا جميعا من روسيا. نحمي أنفسنا من هذا التهديد، لهذا السبب نحن هنا اليوم".
كما أكد ميرتس الذي تولى منصبه هذا الشهر أن الوضع الأمني في الدول التي تشكل الخاصرة الشرقية للناتو "ما زال متوترا للغاية". (العربية)
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