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إقتصاد

تراجع إنتاج مصر من النفط الخام

Lebanon 24
22-05-2025 | 09:15
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أفادت منصة الطاقة، أن إنتاج مصر من النفط الخام تراجع بنسبة 8%، بما يعادل 43 ألف برميل يوميا، خلال الربع الأول من العام الجاري، ليواصل هبوطه إلى أقل مستوى خلال 5 عقود.
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وأكدت المنصة أن مصر أنتجت 510 آلاف برميل يوميًا في المتوسط خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في آذار 2025، مقابل 553 ألفا في الفترة عينها من عام 2024. (سبوتنيك)
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