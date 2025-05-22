تراجع إنتاج مصر من النفط الخام

أفادت منصة الطاقة، أن إنتاج مصر من الخام تراجع بنسبة 8%، بما يعادل 43 ألف ، خلال الربع الأول من العام الجاري، ليواصل هبوطه إلى أقل مستوى خلال 5 عقود.

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وأكدت المنصة أن مصر أنتجت 510 آلاف برميل يوميًا في المتوسط خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في آذار 2025، مقابل 553 ألفا في الفترة عينها من عام 2024. (سبوتنيك)