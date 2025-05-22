بوريل يتهم الحكومة الإسرائيلية بنية الإبادة الجماعية

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اتهم ، رئيس الدبلوماسية السابق للاتحاد والرئيس الحالي لمركز الدراسات الدولية في ، حكومة بـ"نية الإبادة الجماعية".وقال في مقابلة مع محطة "كادينا سير" الإذاعية: "لو أرادت ، لكان لديها الكثير من وسائل الضغط على . نصف القنابل التي تسقط على غزة هي قنابل مصنوعة في أوروبا".وأضاف أن تصرفات السلطات تدل على هدف واعٍ بإبادة الشعب الفلسطيني، موضحا: "عندما تسمع ما يقوله الإسرائيلية وترى ما يفعلونه، لا يبقى أي شك في نيتهم".كما قارن بوريل رد فعل على النزاعات في وفلسطين، مشيرا إلى أن المعايير المزدوجة تقوض ثقة العالم بأوروبا.وأيد بوريل مبادرة الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واصفا إياها بأنها "متأخرة ولكنها ضرورية". وأكد أن لدى الاتحاد الأوروبي وسائل ضغط اقتصادية ويجب أن يستخدمها لوقف العنف وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.كما انتقد بوريل موقف ورئيستها لاين شخصيا، معتبرا أنهما تفتقران إلى التعاطف الكافي مع معاناة .