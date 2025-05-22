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بوريل يتهم الحكومة الإسرائيلية بنية الإبادة الجماعية

Lebanon 24
22-05-2025 | 09:30
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اتهم جوزيب بوريل، رئيس الدبلوماسية السابق للاتحاد الأوروبي والرئيس الحالي لمركز الدراسات الدولية في برشلونة، حكومة بنيامين نتنياهو بـ"نية الإبادة الجماعية".
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وقال بوريل في مقابلة مع محطة "كادينا سير" الإذاعية: "لو أرادت أوروبا، لكان لديها الكثير من وسائل الضغط على إسرائيل. نصف القنابل التي تسقط على غزة هي قنابل مصنوعة في أوروبا".

وأضاف أن تصرفات السلطات الإسرائيلية تدل على هدف واعٍ بإبادة الشعب الفلسطيني، موضحا: "عندما تسمع ما يقوله وزراء الحكومة الإسرائيلية وترى ما يفعلونه، لا يبقى أي شك في نيتهم".

كما قارن بوريل رد فعل الاتحاد الأوروبي على النزاعات في أوكرانيا وفلسطين، مشيرا إلى أن المعايير المزدوجة تقوض ثقة العالم بأوروبا.

وأيد بوريل مبادرة الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واصفا إياها بأنها "متأخرة ولكنها ضرورية". وأكد أن لدى الاتحاد الأوروبي وسائل ضغط اقتصادية ويجب أن يستخدمها لوقف العنف وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

كما انتقد بوريل موقف المفوضية الأوروبية ورئيستها أورسولا فون دير لاين شخصيا، معتبرا أنهما تفتقران إلى التعاطف الكافي مع معاناة الفلسطينيين.
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