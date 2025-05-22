أعلنت وسائل إعلام أميركية، أنّ حراس الأمن أطلقوا النار على سائقة بعد محاولتها إقتحام بوابة مقرّ المخابرات المركزية "سي آية إيه" في ولاية فرجينيا.

ولفتت إلى أنّ الحادثة هي الثانية في مقرّ وكالة المخابرات المركزية خلال شهرين.

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وقالت مصادر لـ"سي بي إس" إنّ المرأة أصيبت في الجزء العلوي من جسدها ونقلت إلى منشأة طبية ويعتقد أن إصابتها غير مميتة.

وأشارت الـ"سي آي إيه" إلى إغلاق بوابة المقرّ للوكالة القريب من العاصمة بعد حادث إطلاق النار.