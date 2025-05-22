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عربي-دولي

حادث أمنيّ... إليكم ما جرى في مقرّ الـ"CIA" في أميركا

Lebanon 24
22-05-2025 | 09:37
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أعلنت وسائل إعلام أميركية، أنّ حراس الأمن أطلقوا النار على سائقة بعد محاولتها إقتحام بوابة مقرّ المخابرات المركزية "سي آية إيه" في ولاية فرجينيا.
 
 
ولفتت وسائل الإعلام إلى أنّ الحادثة هي الثانية في مقرّ وكالة المخابرات المركزية خلال شهرين.
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وقالت مصادر لـ"سي بي إس" إنّ المرأة أصيبت في الجزء العلوي من جسدها ونقلت إلى منشأة طبية ويعتقد أن إصابتها غير مميتة.
 
 
وأشارت الـ"سي آي إيه" إلى إغلاق بوابة المقرّ الرئيسي للوكالة القريب من العاصمة واشنطن بعد حادث إطلاق النار.
 
 
 
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