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عربي-دولي

بعد 40 عاما.. جندي روسيّ يعود من أفغانستان

Lebanon 24
22-05-2025 | 10:12
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عاد الجندي السوفيتي سيرغي كراسنوبيوروف الذي قضى 40 عاما في أفغانستان إلى روسيا لزيارة أقاربه الذين لم يقابلهم منذ ثمانينات القرن الماضي.
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وفي عام 1985 وقع سيرغي في الأسر وكان قد غادر وحدته العسكرية من تلقاء نفسه بعد مشاجرة مع زملائه في الخدمة.


ويبلغ سيرغي الآن من العمر 60 عاما. وخلال هذه السنوات، تزوج من فتاة أفغانية وله 6 أطفال. (روسيا اليوم)
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