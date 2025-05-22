بعد 40 عاما.. جندي روسيّ يعود من أفغانستان

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عاد الجندي السوفيتي كراسنوبيوروف الذي قضى 40 عاما في إلى لزيارة أقاربه الذين لم يقابلهم منذ ثمانينات القرن الماضي.وفي عام 1985 وقع سيرغي في الأسر وكان قد غادر وحدته العسكرية من تلقاء نفسه بعد مشاجرة مع زملائه في الخدمة.ويبلغ سيرغي الآن من العمر 60 عاما. وخلال هذه السنوات، تزوج من فتاة أفغانية وله 6 أطفال. (روسيا اليوم)