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إسرائيل تسحب الوفد المفاوض من الدوحة

Lebanon 24
22-05-2025 | 10:29
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قالت مواقع إسرائيليّة، إن حكومة بنيامين نتنياهو قررت سحب الوفد المفاوض من العاصمة القطرية، بعد تعثر المفاوضات مع حركة حماس، ووصولها إلى طريق مسدود.
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ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله: "نحن مستعدون لإعادة الوفد الإسرائيلي إذا حدث أي تقدم في المحادثات. حتى الآن، لا تزال حماس تطالب بإنهاء الحرب".

بينما قالت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، إن "سبب الانسحاب من المفاوضات هو إصرار حماس بالحصول على ضمانات أميركية لإنهاء الحرب". (عربي 21)
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