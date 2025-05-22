إسرائيل تسحب الوفد المفاوض من الدوحة

قالت مواقع إسرائيليّة، إن حكومة قررت سحب الوفد المفاوض من العاصمة ، بعد تعثر المفاوضات مع حركة ، ووصولها إلى طريق مسدود.

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ونقلت القناة 13 عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله: "نحن مستعدون لإعادة الوفد إذا حدث أي تقدم في المحادثات. حتى الآن، لا تزال حماس تطالب بإنهاء الحرب".



بينما قالت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، إن "سبب الانسحاب من المفاوضات هو إصرار حماس بالحصول على ضمانات أميركية لإنهاء الحرب". (عربي 21)