عمدة موسكو: الدفاعات الروسية صدت هجوماً جديداً بالمسيّرات

أعلن عمدة أن الدفاعات الجوية صدت 3 هجمات أخرى بـ9 مسيّرات شنتها قوات .

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وأشار إلى أنّ المسيّرات كانت متّجهة نحو العاصمة الروسيّة موسكو. (روسيا اليوم)