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عمدة موسكو: الدفاعات الروسية صدت هجوماً جديداً بالمسيّرات

Lebanon 24
22-05-2025 | 10:47
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أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أن الدفاعات الجوية صدت 3 هجمات أخرى بـ9 مسيّرات شنتها قوات كييف.
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وأشار إلى أنّ المسيّرات كانت متّجهة نحو العاصمة الروسيّة موسكو. (روسيا اليوم)
 
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