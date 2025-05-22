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عربي-دولي

برعاية صينية... تبادل السفراء قريباً بين طالبان وباكستان

Lebanon 24
22-05-2025 | 11:18
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أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن باكستان وطالبان توصلتا إلى اتفاق لتبادل السفراء بينهما في وقت قريب، معبراً عن ترحيب الصين بهذا الاتفاق واستعدادها للاستمرار في دعم تعزيز العلاقات بين البلدين.
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وأكدت وزارة الخارجية الصينية في بيان أن باكستان وأفغانستان أظهرتا استعداداً واضحاً لرفع مستوى علاقاتهما الدبلوماسية، واتفقتا مبدئياً على تبادل السفراء في أقرب وقت ممكن.

من جهته، أوضح المتحدث باسم وزارة خارجية طالبان، حافظ ضياء أحمد، أن الاجتماع السادس لوزراء خارجية الصين وباكستان وطالبان سيُعقد في كابل قريباً، مشيراً إلى أن النقاشات بين كابل وبكين وإسلام أباد لا تزال جارية لتحديد موعد الاجتماع القادم.

من جانبها قالت الخارجية الصينية إن المباحثات بين وزيري خارجية طالبان وباكستان تركزت على تعزيز المشاركة الدبلوماسية وتوسيع الاتصالات، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات عملية لتعزيز النمو الاقتصادي والبنية التحتية والتنمية.

وأكد وانغ يي خلال الاجتماع على عدة نقاط أساسية، منها تعزيز الثقة السياسية المتبادلة، والحفاظ على حسن الجوار والصداقة، وتوسيع التبادلات والاتصالات الدبلوماسية، وتعزيز التعاون العملي إلى مستويات أعلى، إلى جانب مكافحة الإرهاب، والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

وشملت النقاشات "تعميق التعاون في مبادرة الحزام والطريق، وتوسيع الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني ليشمل أفغانستان، وتقوية بناء شبكات الاتصال الإقليمية".

من جانبها، رحبت وزارة الخارجية الباكستانية بـ "الزخم الإيجابي" الذي تشهده العلاقات الثنائية مع طالبان، ولا سيما في مجالات زيادة المشاركة الدبلوماسية والتجارة وتسهيل الأعمال.
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