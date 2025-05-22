برعاية صينية... تبادل السفراء قريباً بين طالبان وباكستان

الصيني أن باكستان وطالبان توصلتا إلى اتفاق لتبادل السفراء بينهما في وقت قريب، معبراً عن ترحيب بهذا الاتفاق واستعدادها للاستمرار في دعم تعزيز العلاقات بين البلدين.

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وأكدت في بيان أن باكستان وأفغانستان أظهرتا استعداداً واضحاً لرفع مستوى علاقاتهما الدبلوماسية، واتفقتا مبدئياً على تبادل السفراء في أقرب وقت ممكن.

، أوضح المتحدث باسم ، حافظ أحمد، أن الاجتماع السادس لوزراء خارجية الصين وباكستان وطالبان سيُعقد في كابل قريباً، مشيراً إلى أن النقاشات بين كابل وبكين وإسلام أباد لا تزال جارية لتحديد موعد الاجتماع القادم.

من جانبها قالت الخارجية إن المباحثات بين وزيري خارجية طالبان وباكستان تركزت على تعزيز المشاركة الدبلوماسية وتوسيع الاتصالات، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات عملية لتعزيز النمو الاقتصادي والبنية التحتية والتنمية.

وأكد وانغ يي خلال الاجتماع على عدة نقاط أساسية، منها تعزيز الثقة السياسية المتبادلة، والحفاظ الجوار والصداقة، وتوسيع والاتصالات الدبلوماسية، وتعزيز التعاون العملي إلى مستويات أعلى، إلى جانب ، والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

وشملت النقاشات "تعميق التعاون في مبادرة الحزام والطريق، وتوسيع الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني ليشمل ، وتقوية بناء شبكات الاتصال الإقليمية".

من جانبها، رحبت الباكستانية بـ "الزخم الإيجابي" الذي تشهده العلاقات الثنائية مع طالبان، ولا سيما في مجالات زيادة المشاركة الدبلوماسية والتجارة وتسهيل الأعمال.