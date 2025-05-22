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عربي-دولي

توقيف في ألمانيا لشخص على صلة بالحوثيين بعد تدريبات قتالية في اليمن

Lebanon 24
22-05-2025 | 12:33
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أعلن الادعاء العام الألماني أنه اعتقل رجلاً يمنياً يشتبه في قتاله مع المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.
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وأفاد مكتب مدعي العام الاتحادي في بيان اليوم الخميس، أن الشرطة اعتقلت الرجل الذي عرف باسم حسين ح. في بلدة داخاو الجنوبية.
ويشتبه بأنه "عضو في منظمة إرهابية" بعد انضمامه المزعوم إلى الحوثيين في تشرين الأول 2022.
كما أضاف الادعاء أن الرجل بعد تلقيه تدريبا أيديولوجيا وعسكريا قاتل لفترة وجيزة مع المتمردين بمحافظة مأرب وسط اليمن في أوائل عام 2023. (العربية)
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