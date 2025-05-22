توقيف في ألمانيا لشخص على صلة بالحوثيين بعد تدريبات قتالية في اليمن

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أعلن الادعاء العام الألماني أنه اعتقل رجلاً يمنياً يشتبه في قتاله مع المتمردين الحوثيين المدعومين من .وأفاد مكتب مدعي العام الاتحادي في بيان اليوم الخميس، أن الشرطة اعتقلت الرجل الذي عرف باسم في بلدة داخاو الجنوبية.ويشتبه بأنه "عضو في منظمة إرهابية" بعد انضمامه المزعوم إلى الحوثيين في تشرين الأول 2022.كما أضاف الادعاء أن الرجل بعد تلقيه تدريبا أيديولوجيا وعسكريا قاتل لفترة وجيزة مع المتمردين بمحافظة مأرب في أوائل عام 2023. (العربية)