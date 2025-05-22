تجاهلت أوامر التوقف.. اعتقال امرأة بعد إطلاق نار أمام مقر CIA

قال مصدر مطلع إن حراس الأمن أطلقوا النار على امرأة كانت تقود سيارتها نحو بوابات مقر وكالة المخابرات المركزية الأميركية (CIA) في لانجلي بولاية اليوم الخميس، مضيفا أنها اعتُقلت بعدما تجاهلت أوامر التوقف.

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وأضاف المصدر، الذي طلب عدم هويته، إن مراجعة السجلات العامة أظهرت أن المرأة لديها سجل في القيادة تحت تأثير ، وفق " ".



كما لم يذكر المصدر المطلع ما إذا كانت المرأة قد أصيبت، لكنه أكد أن حالتها مستقرة.



وأضاف المصدر أن السيارة لم تدخل مجمع (CIA)، كما لم يُصب أي من رجال الأمن بأذى.



اشتباك مع شخص.. واعتقال

وقال متحدث باسم وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) في وقت سابق إن أفراد الأمن التابعين للوكالة "اشتبكوا مع شخص" عند البوابات الرئيسية ثم اعتقلوه.



ولم يبين المتحدث عما إذا كان إطلاق النار قد تسبب في إصابة المشتبه به.



وأعلنت شرطة بوقوع إطلاق نار خارج مقر وكالة المخابرات المركزية الأميركية في ماكلين، بولاية فرجينيا.



بدورها، أفادت قناة "سي بي إس" الأميركية، بأن أفراد أمن وكالة المخابرات المركزية أطلقوا النار على امرأة اقتربت بسيارتها من إحدى البوابات ولم تتوقف.



"إصابة غير مميتة"

وأضافت القناة أن المرأة نُقلت إلى المستشفى بعدما أصيبت بالرصاص، لكن إصابتها غير مميتة.



وقال متحدث باسم الشرطة لشبكة " نيوز" إن إطلاق النار وقع في نحو الساعة الرابعة صباحاً بالتوقيت المحلي (08:00 بتوقيت غرينيتش).



وأغلقت (CIA) البوابة الرئيسية في مجمعها في لانجلي بفرجينيا، وطلبت من الموظفين البحث عن طرق بديلة.



جاء إطلاق النار بعد مقتل موظفين اثنين بالسفارة على يد مسلح في وسط العاصمة مساء أمس الأربعاء. وليس هناك ما يشير إلى وجود صلة بين الحادثين، وفق "رويترز".