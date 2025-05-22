الدفاع الروسية تسقط 8 مسيرات كانت تحلق باتجاه موسكو

أعلن عمدة ، اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي صدت هجوم 8 طائرات مسيرة كانت تحلق تجاه العاصمة.

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وكتب سوبيانين على قناته في "تلغرام": "صدت منظومات الدفاع الجوي هجوم 8 كانت تحلق تجاه موسكو"، مضيفاً "خبراء الخدمات الميدانية يعملون في أماكن سقوط الحطام".



وفي وقت سابق اليوم، أعلن ، أنه تم اتخاذ قرار بإنشاء منطقة عازلة أمنية على طول الحدود بين وأوكرانيا، مبيناً أن القوات الروسية تعمل حالياً على ذلك.



ووصف خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية، الأساليب التي تستخدمها القوات المسلحة وبـ"الإرهابية"، مشيرا إلى أن " تقصف أهدافا بالمناطق الحدودية لا قيمة عسكرية لها: منازل وأشخاص ومواقع مدنية".



"لا اتفاق"

وفي وقت سابق اليوم، أكد أنه لا يوجد "اتفاق" بعد على لقاء روسي أوكراني ثان يمكن أن يعقد في وفقا لتقارير صحافية أميركية، بهدف مناقشة وقف إطلاق النار المحتمل.



كما أعلن الناطق باسم الكرملين، ، أن موسكو تعمل على تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع في مفاوضات إسطنبول، مشيراً لعدم وجود اتفاق محدد حول الاجتماعات بشأن أوكرانيا حتى الآن.



وعقدت موسكو وكييف أول محادثات سلام بينهما منذ ربيع العام 2022 في الجمعة الماضي، لكن فشل الاجتماع الذي استمر أقل من ساعتين في التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو تحقيق اختراقات كبيرة أخرى.



وتتمسك روسيا بمطالب ترفضها كييف، منها أن تتخلى أوكرانيا عن فكرة الانضمام إلى وأن تتنازل عن أربع مناطق تسيطر عليها روسيا جزئيا بالإضافة إلى التي ضمتها موسكو عام 2014، وأن تتوقف شحنات الأسلحة الغربية.



وترفض أوكرانيا هذه المطالب بشدة وتطالب بانسحاب الجيش الروسي.



كذلك تطالب كييف، إلى جانب حلفائها الغربيين، بهدنة قبل محادثات السلام، رفضها مرارا.