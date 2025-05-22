البنتاغون: التعاون الدفاعي مع السعودية أقوى في عهد ترامب

كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع
الأميركية "البنتاغون
"، شون بارنيل لـ"العربية.نت" أن "العلاقات السعودية
- الأميركية أصبحت أقوى في الوقت الراهن خاصة في مسائل التعاون الدفاعي، في ظل فترة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب
".
وثمن المستشار الأميركي في البنتاغون دور السعودية المحوري في تحقيق الأمن الإقليمي
، قائلاً: "الأمن الإقليمي جزء من رؤية الرئيس ترامب
للازدهار المتبادل"، مؤكداً في السياق ذاته استمرار التزام
البنتاغون بتثمين الشراكة الدفاعية مع السعودية مستقبلاً.
وتعد السعودية أكبر شريك للمبيعات العسكرية الأجنبية بالنسبة لأميركا بمعاملات نشطة تقدر قيمتها بأكثر من 129 مليار دولار، طبقاً لبيان منشور في موقع السفارة الأميركية في الرياض
، اطلع موقع "العربية.نت" على نسخة منه.
البيان وصف أيضاً العلاقات الدفاعية مع السعودية بأنها "الأقوى تحت قيادة الرئيس ترامب
مما كانت عليه في أي وقت مضى"، مشيراً إلى أن "حزمة الاتفاقات التي جرى توقيعها في الرياض تعد أكبر صفقة تعاون دفاعي في تاريخ الولايات المتحدة
، ودليل واضح على التزامنا بتعزيز شراكتنا".
تصريحات المسؤول الأميركي والسفارة أيضاً جاءت عقب أسبوع من اختتام زيارة الرئيس الأميركي الخارجية الأولى التي استهلها من السعودية، إذ أكد حينها ترامب أن واشنطن
ستجعل علاقاتها بالرياض "أقوى"، مبيناً أن مستقبل الشرق الأوسط
يبدأ من السعودية.
وفي إطار الزيارة التي وصفت بـ" التاريخية"، أثمرت نتائجها عن توقع ولي العهد
السعودي الأمير محمد بن سلمان
، والرئيس الأميركي دونالد
ترامب وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية، فيما أكد الرئيس ترامب عقب انتهاء زيارته في الرياض: لا أحد يستطيع كسر العلاقة القوية بين أميركا والسعودية، ولدي علاقات قوية مع الملك سلمان
، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
(العربية)