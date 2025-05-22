البنتاغون: التعاون الدفاعي مع السعودية أقوى في عهد ترامب

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كشف المتحدث باسم الأميركية " "، شون بارنيل لـ"العربية.نت" أن "العلاقات - الأميركية أصبحت أقوى في الوقت الراهن خاصة في مسائل التعاون الدفاعي، في ظل فترة الرئيس الأميركي، ".وثمن المستشار الأميركي في البنتاغون دور السعودية المحوري في تحقيق ، قائلاً: "الأمن الإقليمي جزء من رؤية للازدهار المتبادل"، مؤكداً في السياق ذاته استمرار البنتاغون بتثمين الشراكة الدفاعية مع السعودية مستقبلاً.وتعد السعودية أكبر شريك للمبيعات العسكرية الأجنبية بالنسبة لأميركا بمعاملات نشطة تقدر قيمتها بأكثر من 129 مليار دولار، طبقاً لبيان منشور في موقع السفارة الأميركية في ، اطلع موقع "العربية.نت" على نسخة منه.البيان وصف أيضاً العلاقات الدفاعية مع السعودية بأنها "الأقوى تحت قيادة الرئيس مما كانت عليه في أي وقت مضى"، مشيراً إلى أن "حزمة الاتفاقات التي جرى توقيعها في الرياض تعد أكبر صفقة تعاون دفاعي في تاريخ ، ودليل واضح على التزامنا بتعزيز شراكتنا".تصريحات المسؤول الأميركي والسفارة أيضاً جاءت عقب أسبوع من اختتام زيارة الرئيس الأميركي الخارجية الأولى التي استهلها من السعودية، إذ أكد حينها ترامب أن ستجعل علاقاتها بالرياض "أقوى"، مبيناً أن مستقبل يبدأ من السعودية.وفي إطار الزيارة التي وصفت بـ" التاريخية"، أثمرت نتائجها عن توقع ولي السعودي ، والرئيس الأميركي ترامب وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية، فيما أكد الرئيس ترامب عقب انتهاء زيارته في الرياض: لا أحد يستطيع كسر العلاقة القوية بين أميركا والسعودية، ولدي علاقات قوية مع ، وولي العهد السعودي الأمير(العربية)