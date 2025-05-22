ترامب: الاتفاق المحتمل مع إيران يسير في الاتجاه الصحيح

قال ، اليوم الخميس، إن أكد أن الاتفاق المحتمل مع يسير في الاتجاه الصحيح.

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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في إفادة صحفية إن الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء ناقشا اتفاقا محتملا مع إيران في اتصال هاتفي اليوم، وأضافت أن " يعتقد أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح".



وفي وقت سابق اليوم، كشف مصدر مطلع أن المبعوث الأميركي الخاص سيتوجه إلى غدا الجمعة لعقد جولة جديدة من المحادثات مع وفد إيراني بشأن برنامج ، بمشاركة من المسؤول الكبير في وفق " ".



وقال المصدر الذي طلب عدم هويته إن مدير تخطيط السياسات بوزارة الخارجية أنطون سينضم إلى ستيف ويتكوف.