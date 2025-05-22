نتنياهو يختار ديفيد زيني رئيساً جديداً للشاباك

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أعلن مساء الخميس اختياره رئيساً جديداً لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، متحدياً قرار المدعية العامة الأربعاء بمنعه من ذلك.وجاء في بيان صادر عن : " قراره تعيين اللواء ديفيد زيني" رئيساً جديداً للشاباك، وفق فرانس برس.يذكر أن السابق كان أعلن استقالته في نيسان الفائت قائلاً إنه سيتنحى عن منصبه في 15 حزيران المقبل، بعد 6 أسابيع من محاولة نتنياهو إقالته.