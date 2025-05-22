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عربي-دولي
نتنياهو يختار ديفيد زيني رئيساً جديداً للشاباك
Lebanon 24
22-05-2025
|
15:30
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أعلن
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
مساء الخميس اختياره
ديفيد زيني
رئيساً جديداً لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، متحدياً قرار المدعية العامة الأربعاء بمنعه من ذلك.
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وجاء في بيان صادر عن
مكتب نتنياهو
: "
أعلن رئيس الوزراء
نتنياهو
هذا المساء
قراره تعيين اللواء ديفيد زيني" رئيساً جديداً للشاباك، وفق فرانس برس.
يذكر أن
رئيس الجهاز
السابق
رونين بار
كان أعلن استقالته في نيسان الفائت قائلاً إنه سيتنحى عن منصبه في 15 حزيران المقبل، بعد 6 أسابيع من محاولة نتنياهو إقالته.
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