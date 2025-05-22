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وذكر ، عبر رابط فيديو خلال اجتماع حكومي بعد عودته من جنوبي ، أن قرار إقامة المنطقة تم اتخاذه.وأضاف أن: "قواتنا تتعامل مع هذه المهمة حاليا، ويتم بفعالية كبح نقاط إطلاق النار المعادية ، وما زال العمل جاريا".وأصدر بوتين أيضا تعليمات لتنفيذ برنامج الشامل في المناطق التي تضررت جراء الحرب جنوبي روسيا، بما في ذلك كورسك وبلغورود وبريانسك.