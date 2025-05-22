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عربي-دولي

بوتين يعلن إنشاء منطقة عازلة على الحدود مع أوكرانيا

Lebanon 24
22-05-2025 | 15:45
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن قوات بلاده تعمل على إقامة منطقة عازلة على طول الحدود مع أوكرانيا.
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وذكر بوتين، عبر رابط فيديو خلال اجتماع حكومي بعد عودته من منطقة كورسك جنوبي روسيا، أن قرار إقامة المنطقة تم اتخاذه.

وأضاف أن: "قواتنا تتعامل مع هذه المهمة حاليا، ويتم بفعالية كبح نقاط إطلاق النار المعادية ، وما زال العمل جاريا".

وأصدر بوتين أيضا تعليمات لتنفيذ برنامج إعادة الإعمار الشامل في المناطق التي تضررت جراء الحرب جنوبي روسيا، بما في ذلك كورسك وبلغورود وبريانسك.
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