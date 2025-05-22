مصر تدعو لحل الميليشيات في ليبيا

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شدد المصري ، على ضرورة حل الميليشيات في وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة.وخلال اجتماعه مع مجلس حلف " " اليوم الخميس، استعرض ، ثوابت الموقف المصري من ليبيا، مبرزا أهمية الحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا وسلامة أراضيها، وملكية الخالصة للعملية السياسية، ودعم وتعزيز دور المؤسسات ذات الشرعية.وأكد الوزير المصري، بحسب بيان لوزارة الخارجية، ضرورة السعي لتوحيد المؤسسات التنفيذية والاقتصادية والأمنية في ليبيا، مشددا على رفض أي تواجد عسكري غير شرعي لأي طرف أجنبي بشكل كامل.كما أطلع عبد العاطي، المجلس على الجهود لوقف "العدوان " على ووقف إطلاق النار، مشددا على ضرورة توقف عن انتهاكاتها الفادحة بحق المدنيين في قطاع غزة.وعبر عن رافص مصر الكامل سياسة التجويع والعقاب الجماعي التي نتج عنها كارثة إنسانية غير مسبوقة في غزة، مؤكدا موقف الثابت والرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.على صعيد آخر، أكد وزير الخارجية المصري، حرص بلاده على دعم الشعب السوري واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي ، مؤكدا أهمية أن تكون مصدر استقرار في المنطقة، وضرورة تدشين عملية سياسية تضم جميع مكونات وأطياف المجتمع السوري لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة.وعلى الصعيد ، أكد عبد العاطي، خلال كلمته على التطلع للاستمرار في تعزيز التعاون المشترك بين مصر والحلف، وأشاد بالتعاون القائم بين الحلف مع مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، "والذي يعد نموذجا في دعم جهود تسوية النزاعات وإحلال السلم والأمن".وأعرب عن التطلع لتعزيز التعاون في إطار ثلاثي في إفريقيا لمواجهة الإرهاب والتصدي للجريمة المنظمة. (روسيا اليوم)