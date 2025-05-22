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عربي-دولي

مصر تدعو لحل الميليشيات في ليبيا

Lebanon 24
22-05-2025 | 16:30
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شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، على ضرورة حل الميليشيات في ليبيا وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة.
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وخلال اجتماعه مع مجلس حلف الشمال الأطلسي "الناتو" اليوم الخميس، استعرض عبد العاطي، ثوابت الموقف المصري من ليبيا، مبرزا أهمية الحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا وسلامة أراضيها، وملكية الليبيين الخالصة للعملية السياسية، ودعم وتعزيز دور المؤسسات الليبية ذات الشرعية.
وأكد الوزير المصري، بحسب بيان لوزارة الخارجية، ضرورة السعي لتوحيد المؤسسات التنفيذية والاقتصادية والأمنية في ليبيا، مشددا على رفض أي تواجد عسكري غير شرعي لأي طرف أجنبي بشكل كامل.

كما أطلع عبد العاطي، المجلس على الجهود المصرية لوقف "العدوان الإسرائيلي" على قطاع غزة ووقف إطلاق النار، مشددا على ضرورة توقف إسرائيل عن انتهاكاتها الفادحة بحق المدنيين في قطاع غزة.

وعبر عن رافص مصر الكامل سياسة التجويع والعقاب الجماعي التي نتج عنها كارثة إنسانية غير مسبوقة في غزة، مؤكدا موقف القاهرة الثابت والرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

على صعيد آخر، أكد وزير الخارجية المصري، حرص بلاده على دعم الشعب السوري واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية، مؤكدا أهمية أن تكون سوريا مصدر استقرار في المنطقة، وضرورة تدشين عملية سياسية تضم جميع مكونات وأطياف المجتمع السوري لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة.

وعلى الصعيد الثنائي، أكد عبد العاطي، خلال كلمته على التطلع للاستمرار في تعزيز التعاون المشترك بين مصر والحلف، وأشاد بالتعاون القائم بين الحلف مع مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، "والذي يعد نموذجا في دعم جهود تسوية النزاعات وإحلال السلم والأمن".

وأعرب عن التطلع لتعزيز التعاون في إطار ثلاثي في إفريقيا لمواجهة الإرهاب والتصدي للجريمة المنظمة. (روسيا اليوم)
 
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