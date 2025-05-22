إسرائيل قد تفقد فرصتها لشن ضربة على إيران قريبًا... تقرير يتحدث

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في الوقت نفسه، أشار "أكسيوس"، نقلا عن مسؤول أميركي، إلى أن إدارة تشعر بالقلق من أن "قد يقدم على ضرب إيران من دون موافقة الرئيس الأميركي".في غضون ذلك، قال ، عباس عراقجي، الخميس، إنه "إذا أرادت إنهاء تخصيب اليورانيوم فلن يكون هناك اتفاق نووي".وتابع: "لا تزال هناك خلافات جوهرية مع "، مبرزا: "لدينا القدرة على صنع سلاح نووي، ولكن ليست لدينا رغبة في القيام بذلك".وأوضح عراقجي: " لعام 2015 لم يمت بعد ولكن لا يمكن إحياؤه".وأكد أنه "على البحث عن خطة بديلة إذا فشلت المحادثات، وإيران ستواصل مسارها".كما كشف أن "فكرة كونسورتيوم لتخصيب اليورانيوم ليست سيئة لكنها لن تحل محل التخصيب على الأراضي ".وكان الإيراني وجه، في وقت سابق الخميس، رسالة إلى ، أنطونيو غوتيريش، مفادها أن إيران ستعتبر "أميركا متورطة في أي هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية".وكانت مصادر إسرائيلية قد قالت، إن جهاز الاستخبارات غير موقفه خلال الأيام القليلة الماضية، من الاعتقاد بأن الاتفاق وشيك إلى الاعتقاد بأن المحادثات قد تنهار قريبا.وبناء على احتمال فشل المحادثات النووية، تستعد لتوجيه ضربة سريعة، إذا أعطى الضوء الأخضر لها، حسب مصادر عديدة.ونقل "أكسيوس" عن مصدر مطلع، أن إسرائيل تعتقد أن الوقت المتاح لشن ضربة ناجحة ضد إيران ينفد.وسيعقد عراقجي والمبعوث الأميركي إلى ، ستيف ويتكوف، جولة خامسة من المحادثات النووية في روما، الجمعة، بوساطة وزير خارجية سلطنة .وكانت المفاوضات قد وصلت إلى طريق مسدود بسبب إصرار توقيع اتفاق يسمح لها بامتلاك قدرة على التخصيب المحلي، في حين أن الولايات المتحدة أعلنت أن التخصيب هو خط أحمر.وقال مسؤولان إسرائيليان إن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، ومدير جهاز الموساد الإسرائيلي، ديفيد برنيا، سيلتقيان ويتكوف في روما، الجمعة، على هامش المحادثات النووية.وقالت إسرائيل، الخميس، إن ترامب ونتنياهو قد اتفقا على ضرورة ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية.على صعيد متصل ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن ترامب ونتنياهو ناقشا "الاتفاق المحتمل مع إيران الذي يعتقد الرئيس (ترامب) أنه يسير في الاتجاه الصحيح".وأضافت: "قد ينتهي هذا بحل إيجابي للغاية أو في وضع سلبي للغاية بالنسبة لإيران".