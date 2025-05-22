أولمرت: يجب سحب الجيش الإسرائيلي من غزة وإنهاء الحرب

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شدد الأسبق، إيهود أولمرت، على أنه "يجب سحب الجيش من غزة وإنهاء الحرب".وقال لـ"العربية" مساء الخميس إن رئيس الحكومة يستغل حادثة السفارة في للاستمرار بالحرب في غزة.كما أضاف: "نعارض أكثر فأكثر ونقف ضده وضد حكومته".كذلك أردف أن "حادثة واشنطن نتيجة التصريحات المتطرفة من (وزير المالية بتسلئيل) سموتريش و(وزير إيتمار) ".وتابع أن "نتنياهو يعمق حالة الاستقطاب والانقسام داخل "، لافتاً إلى أن "نتنياهو لديه الأغلبية في لكن الحقيقة هي أن الشارع ضده".كما كشف أن " عرضت على نتنياهو شبكة أمان للتخلص من اليمين لكنه لم يفعل".فيما واصل قائلاً: "نريد مساندة للتخلص من بن غفير وسموتريتش ونتنياهو".وأضاف أن "مئات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون يومياً لإنهاء الحرب وإعادة الأسرى"، مشدداً على أن "جزءاً كبيراً من الإسرائيليين لا يثق في نتنياهو وحكومته وسياسته".في حين أردف أن تصريحات نتنياهو بعدم إمكانية إدخال المساعدات لغزة غير مقبولة، مشدداً: "يجب تلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة رغم معوقات ".كذلك صرح أولمرت بالقول: "أنادي منذ أكثر من عام بإنهاء الحرب في غزة"، مؤكداً أن "الاستمرار فيها ليس مثمراً".كما تابع: "كان من الممكن استعادة عدد أكبر من الرهائن أحياء لو توقفت الحرب".إلى ذلك أوضح أنه "لم يكن هناك مفر من الرد على هجوم 7 تشرين الاول لكن استمرار الحرب خطأ كبير".من جانب آخر، كشف أولمرت أنه عرض في 2008 على الرئيس الفلسطيني خطة سلام قائمة على حل الدولتين.وأكد أن "لا بديل للإسرائيليين والفلسطينيين سوى التعايش السلمي وحل الدولتين".أما عن إعلان نتنياهو اختيار ديفيد زيني رئيساً جديداً لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، متحدياً قرار المدعية العامة بمنعه من ذلك، فأوضح أولمرت أن تعيين زيني لن يحدث إلا بمصادقة .وقال إن المحكمة سترفض هذا التعيين.