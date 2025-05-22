أولمرت: يجب سحب الجيش الإسرائيلي من غزة وإنهاء الحرب

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي
الأسبق، إيهود أولمرت، على أنه "يجب سحب الجيش الإسرائيلي
من غزة وإنهاء الحرب".
وقال لـ"العربية" مساء الخميس إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو
يستغل حادثة السفارة الإسرائيلية
في واشنطن
للاستمرار بالحرب في غزة.
كما أضاف: "نعارض نتنياهو
أكثر فأكثر ونقف ضده وضد حكومته".
"الشارع ضد نتنياهو"
كذلك أردف أن "حادثة واشنطن نتيجة التصريحات المتطرفة من (وزير المالية بتسلئيل) سموتريش و(وزير الأمن القومي
إيتمار) بن غفير
".
وتابع أن "نتنياهو يعمق حالة الاستقطاب والانقسام داخل إسرائيل
"، لافتاً إلى أن "نتنياهو لديه الأغلبية في الكنيست
لكن الحقيقة هي أن الشارع ضده".
كما كشف أن "المعارضة
عرضت على نتنياهو شبكة أمان للتخلص من اليمين لكنه لم يفعل".
فيما واصل قائلاً: "نريد مساندة المجتمع الدولي
للتخلص من بن غفير وسموتريتش ونتنياهو".
"مئات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون يومياً"
وأضاف أن "مئات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون يومياً لإنهاء الحرب وإعادة الأسرى"، مشدداً على أن "جزءاً كبيراً من الإسرائيليين لا يثق في نتنياهو وحكومته وسياسته".
في حين أردف أن تصريحات نتنياهو بعدم إمكانية إدخال المساعدات لغزة غير مقبولة، مشدداً: "يجب تلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة رغم معوقات حماس
".
كذلك صرح أولمرت بالقول: "أنادي منذ أكثر من عام بإنهاء الحرب في غزة"، مؤكداً أن "الاستمرار فيها ليس مثمراً".
كما تابع: "كان من الممكن استعادة عدد أكبر من الرهائن أحياء لو توقفت الحرب".
إلى ذلك أوضح أنه "لم يكن هناك مفر من الرد على هجوم 7 تشرين الاول لكن استمرار الحرب خطأ كبير".
"التعايش السلمي وحل الدولتين"
من جانب آخر، كشف أولمرت أنه عرض في 2008 على الرئيس الفلسطيني محمود عباس
خطة سلام قائمة على حل الدولتين.
وأكد أن "لا بديل للإسرائيليين والفلسطينيين سوى التعايش السلمي وحل الدولتين".
رئيس جديد للشاباك
أما عن إعلان نتنياهو اختيار ديفيد زيني رئيساً جديداً لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، متحدياً قرار المدعية العامة بمنعه من ذلك، فأوضح أولمرت أن تعيين زيني لن يحدث إلا بمصادقة المحكمة العليا
.
وقال إن المحكمة العليا
سترفض هذا التعيين.