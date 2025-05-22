الجيش الإسرائيلي يُعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

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أعلن الجيش اليوم الجمعة، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تدوينة على حسابه على منصة "إكس": "تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، حيث تسبب في تفعيل إنذارات في عدة مناطق في البلاد".