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الجيش الإسرائيلي يُعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

Lebanon 24
22-05-2025 | 22:22
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.
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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تدوينة على حسابه على منصة "إكس": "تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، حيث تسبب في تفعيل إنذارات في عدة مناطق في البلاد".
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