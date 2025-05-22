خلال اجتماع مهم.. ضربة إسرائيلية تركت فراغا قياديا داخل حماس

ذكرت ، نقلًا عن مسؤولين في حركة ، أن الغارة الجوية التي استهدفت قائدًا بارزًا في الحركة داخل أصابته أثناء حضوره اجتماعًا لقيادات عليا، ما أدى إلى مقتل عدد من العناصر المهمة.

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وحسب الصحيفة، فإنّ هذه الضربة تركت فراغا واضحا في البنية القيادية للحركة.