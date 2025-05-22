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خلال اجتماع مهم.. ضربة إسرائيلية تركت فراغا قياديا داخل حماس

Lebanon 24
22-05-2025 | 23:05
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ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلًا عن مسؤولين في حركة حماس، أن الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قائدًا بارزًا في الحركة داخل قطاع غزة أصابته أثناء حضوره اجتماعًا لقيادات عليا، ما أدى إلى مقتل عدد من العناصر المهمة.
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وحسب الصحيفة، فإنّ هذه الضربة تركت فراغا واضحا في البنية القيادية العليا للحركة.
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