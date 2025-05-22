عن الضربة الإسرائيلية على إيران.. سفير أميركا لدى إسرائيل يكشف هذه المعلومات

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قال السفير الأميركي لدى ، مايك هاكابي، الخميس، لشبكة CNN ، إن إسرائيل "لديها حق الدفاع عن نفسها".وفي مقابلة مع جيم سكيوتو، أشار السفير إلى دعم أميركي محتمل لخطط إسرائيل النووية في ظل الظروف المناسبة.وقال هاكابي: "لا أستطيع أن أتخيل أن ستعترض على قيام دولة ذات سيادة بالدفاع عن نفسها ضد ما تعتبره تهديدًا مشروعًا لحياتها".وأقر بأن الولايات المتحدة على دراية باستعدادات إسرائيل لعمل عسكري محتمل.وقال: "نحن بالتأكيد على دراية بما يستعد له الإسرائيليون، على الأقل لكن هذا لا يعني أنهم اتخذوا قرارًا حاسمًا، أعتقد أنهم يدركون أنهم يواجهون تهديدا وجوديا من ".وذكر هاكابي، الذي عين سفيرا في وقت سابق من هذا العام، أن "إيران تسعى لامتلاك قدرات نووية ليس لأغراض الطاقة، بل لأغراض التسلح"، وحذر من أن الذين لا يعتبرون هذا تهديدا "يعيشون في عزلة". وقال: "إسرائيل هي المقبلات، ونحن الوجبة الرئيسية".وعندما سُئل عما إذا كان ينبغي السماح لإيران بأي تخصيب لليورانيوم بموجب أي اتفاق مستقبلي، كان هاكابي واضحًا في دعم تصريحات السابقة، حيث قال: "لا تخصيب، لا مفاعلات، لا أجهزة طرد مركزي كل ما يؤدي إلى التسلح. هذه كلمات الرئيس، وليست كلماتي، وقد وجدتُ أن عادةً ما يعني ما يقوله ويقول ما يعنيه". (CNN)