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عربي-دولي

عن الضربة الإسرائيلية على إيران.. سفير أميركا لدى إسرائيل يكشف هذه المعلومات

Lebanon 24
22-05-2025 | 23:12
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قال السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، الخميس،  لشبكة CNN ، إن إسرائيل "لديها حق الدفاع عن نفسها".
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وفي مقابلة مع جيم سكيوتو، أشار السفير إلى دعم أميركي محتمل لخطط إسرائيل النووية في ظل الظروف المناسبة.

وقال هاكابي: "لا أستطيع أن أتخيل أن الولايات المتحدة ستعترض على قيام دولة ذات سيادة بالدفاع عن نفسها ضد ما تعتبره تهديدًا مشروعًا لحياتها".

وأقر بأن الولايات المتحدة على دراية باستعدادات إسرائيل لعمل عسكري محتمل.

وقال: "نحن بالتأكيد على دراية بما يستعد له الإسرائيليون، على الأقل لكن هذا لا يعني أنهم اتخذوا قرارًا حاسمًا، أعتقد أنهم يدركون أنهم يواجهون تهديدا وجوديا من إيران".

وذكر هاكابي، الذي عين سفيرا في وقت سابق من هذا العام، أن "إيران تسعى لامتلاك قدرات نووية ليس لأغراض الطاقة، بل لأغراض التسلح"، وحذر من أن الأميركيين الذين لا يعتبرون هذا تهديدا "يعيشون في عزلة". وقال: "إسرائيل هي المقبلات، ونحن الوجبة الرئيسية".

وعندما سُئل عما إذا كان ينبغي السماح لإيران بأي تخصيب لليورانيوم بموجب أي اتفاق مستقبلي، كان هاكابي واضحًا في دعم تصريحات الرئيس دونالد ترامب السابقة، حيث قال: "لا تخصيب، لا مفاعلات، لا أجهزة طرد مركزي كل ما يؤدي إلى التسلح. هذه كلمات الرئيس، وليست كلماتي، وقد وجدتُ أن الرئيس ترامب عادةً ما يعني ما يقوله ويقول ما يعنيه". (CNN)
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