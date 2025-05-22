اليوم في روما.. جولة جديدة من محادثات نووي إيران بحضور ويتكوف

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يتوجه المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف إلى ، الجمعة، لعقد جولة جديدة من المحادثات مع وفد إيراني بشأن برنامج ، وستكون هذه هي الجولة الخامسة من المحادثات.وفي الوقت نفسه، ناقش الرئيس الأميركي مع المفاوضات مع خلال اتصال هاتفي، الخميس، في أعقاب مقتل اثنين من موظفي في .وقالت المتحدثة باسم كارولاين ليفيت للصحفيين خلال تقديم تفاصيل مكالمة ونتنياهو إن الرئيس الأميركي يعتقد أن المفاوضات مع إيران "تسير في الاتجاه الصحيح".وقال مصدر، طلب عدم هويته، إن المسؤول الكبير في أنطون سينضم إلى ويتكوف.وأضاف: "من المتوقع أن تكون المناقشات مباشرة وغير مباشرة، مثلما حدث في الجولات السابقة".وقال ويتكوف في برنامج "ذيس ويك" على شبكة "آيه.بي.سي"، الأحد الماضي، إن أي اتفاق بين وإيران يجب أن يتضمن اتفاقا بعدم تخصيب اليورانيوم، وهو تعليق أثار انتقادات من طهران.وأضاف: "حددنا خطاً أحمر واضحا للغاية، وهو التخصيب. لا يمكننا السماح حتى بنسبة 1 بالمئة من قدرة التخصيب".ومع تكرار ويتكوف موقف ترامب بشأن تخصيب اليورانيوم، كان رد إيران دليلا على أن الطريق أمام الطرفين طويل للتوصل إلى أي اتفاق بشأن برنامج إيران النووي.وذكرت وسائل إعلام رسمية أن المرشد قال إن مطالب الولايات المتحدة بأن توقف طهران تخصيب اليورانيوم "مبالغ فيها وشائنة،" معبرا عن شكوكه في نجاح المحادثات بشأن اتفاق نووي جديد.كما أعلن وزير الخارجية الإيراني أن "خلافات جوهرية" ما زالت قائمة مع الولايات المتحدة، عشية جولة جديدة من المحادثات النووية في روما بوساطة .وقال عراقجي للتلفزيون الرسمي: "لا تزال هناك خلافات جوهرية بيننا"، محذرا من أنه إذا أرادت الولايات المتحدة منع إيران من تخصيب اليورانيوم "فلن يكون هناك اتفاق".