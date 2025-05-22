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عربي-دولي
كوريا الشمالية تفتح تحقيقا موسعا بخصوص فشل تدشين مدمرة بحرية
Lebanon 24
22-05-2025
|
23:30
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كوريا الشمالية
تحقيقا واسع النطاق في حادث فشل تدشين مدمرة بحرية، لكنها قالت إن مدى الضرر "ليس خطيرا"، حسبما أفادت
وسائل الإعلام الحكومية
اليوم الجمعة.
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وتضرر جزء من المدمرة حديثة البناء التي تزن 5 آلاف طن أثناء حفل تدشينها في مدينة تشونجين الساحلية الشرقية، الأربعاء، وهو حادث وصفه الزعيم الكوري
الشمالي
كيم جونغ أون
بأنه "عمل إجرامي" لا يمكن التسامح معه.
ونقلت
وكالة أنباء يونهاب
الكورية
الجنوبية عن
وكالة الأنباء المركزية الكورية
الشمالية أن الفحص المفصل تحت الماء والداخلي للمدمرة الحربية أكد أنه، على عكس الإعلان الأولي، لم تكن هناك أي ثقوب في قاع السفينة الحربية.
وأضافت الوكالة أن الهيكل الأيمن تعرض لخدوش، وتدفقت كمية من مياه البحر إلى الجزء الخلفي عبر "قناة الإنقاذ".
وقدم فريق من المحققين تقريرا إلى
اللجنة العسكرية المركزية
لحزب العمال الحاكم بأن الأمر سيستغرق يومين أو 3 أيام للحفاظ على توازن السفينة الحربية عن طريق ضخ مياه البحر من الغرفة المغمورة، وقد يستغرق الأمر حوالي 10 أيام لإصلاح جانب السفينة الحربية.
وقيمت اللجنة أن "مدى الضرر الذي لحق بالسفينة الحربية ليس خطيرا" لكنها وجهت بتحديد السبب الدقيق للحادث والمسؤولين عنه.
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