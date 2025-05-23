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عربي-دولي
مأساة تتجدد.. غزة تشهد يومًا داميًا جديدًا
Lebanon 24
23-05-2025
|
12:21
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استشهد 90 فلسطينيا نتيجة
الغارات
الإسرائيلية
خلال الـ 24 ساعة الماضية.
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وأفادت العربية عن أن الجيش
الإسرائيلي
يواصل عمليات النسف والتدمير للمنازل السكنية في مناطق شمال القطاع، وتحديدًا في
بيت لاهيا
وحي السلاطين ومنطقة السودانية.
كما أكد أن شاحنات محمّلة بالمساعدات تعرضت لقصفٍ إسرائيلي في
شارع صلاح الدين
بالقرب من مدخل دير البلح، وسط غزة.
ونقل عن مصادر طبية قوله إن ستة فلسطينيين ممن يعملون في تأمين شاحنات المساعدات، قتلوا فيما أصيب عدد آخر.
من جهته
، أوضح الدفاع المدني في غزة للعربية أنه نجح في انتشال جثامين أربعة ضحايا نتيجة قصف إسرائيلي استهدف منزلاً سكنياً في منطقة
جباليا
البلد، شمالي غزة، مع وجود عالقين تحت أنقاض المنزل. كما تم انتشال جثامين طفلين قُتلا عقب غارة إسرائيلية على شقتهما السكنية في
خان يونس
جنوبي
قطاع غزة
.
وأكد مسعفون أن طائرات مروحية قصفت شقة سكنية في
شارع الجلاء
،
وسط مدينة غزة
، ما أدى إلى مقتل ثلاثة فلسطينيين نتيجة الغارة الجوية. (العربية)
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