مأساة تتجدد.. غزة تشهد يومًا داميًا جديدًا

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استشهد 90 فلسطينيا نتيجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأفادت العربية عن أن الجيش يواصل عمليات النسف والتدمير للمنازل السكنية في مناطق شمال القطاع، وتحديدًا في وحي السلاطين ومنطقة السودانية.كما أكد أن شاحنات محمّلة بالمساعدات تعرضت لقصفٍ إسرائيلي في بالقرب من مدخل دير البلح، وسط غزة.ونقل عن مصادر طبية قوله إن ستة فلسطينيين ممن يعملون في تأمين شاحنات المساعدات، قتلوا فيما أصيب عدد آخر.، أوضح الدفاع المدني في غزة للعربية أنه نجح في انتشال جثامين أربعة ضحايا نتيجة قصف إسرائيلي استهدف منزلاً سكنياً في منطقة البلد، شمالي غزة، مع وجود عالقين تحت أنقاض المنزل. كما تم انتشال جثامين طفلين قُتلا عقب غارة إسرائيلية على شقتهما السكنية في جنوبي .وأكد مسعفون أن طائرات مروحية قصفت شقة سكنية في ، ، ما أدى إلى مقتل ثلاثة فلسطينيين نتيجة الغارة الجوية. (العربية)