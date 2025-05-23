كان قائدا لكتيبة 51 في لواء غولاني.. تعرّفوا إلى رئيس "الشاباك" الجديد

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قام بتعيين الجنرال ديفيد زيني في منصب الرئيس المقبل لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، وفق ما أعلن مكتبه أمس الخميس.وسيتولى زيني مهامه في 15 حزيران المقبل خلفا لرونين بار، الرئيس المنتهية ولايته للجهاز.من هو ديفيد زيني؟-وُلد عام 1974 والتحق بالخدمة العسكرية عام 1992 في وحدة "سييرت متكال" الخاصة.- يحمل درجة البكالوريوس في التربية، والماجستير في والإدارة العامة.- في عام 2006 عُيّن قائدا لكتيبة 51 في ، وبعد عامين خدم كقائد لوحدة "إيجوز" الخاصة.- تولّى في عام 2011 قيادة لواء "ألكسندروي".- بين عامي 2014 و2015 خدم كضابط العمليات في قيادة ، وفي عام 2015 عُيّن أول قائد للواء " ".- تم تعيينه في عام 2018 لقيادة فرقة "عيدان"، ولاحقا عُيّن قائدا لدورة قادة سرايا وكتائب، وفي عام 2020 أصبح قائدا للمركز الوطني لتدريب .- قبل تعيينه كان يشغل منصب قائد قيادة التدريب والتأهيل في الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى كونه قائد الفيلق التابع لهيئة الأركان العامة.- خلال عملية "الجرف الصامد" في عام 2014، وبعد إصابة قائد "لواء غولاني"، تم تعيينه مؤقتا بديلا له، وقاد اللواء خلال القتال في حي الشجاعية .(سكاي نيوز)