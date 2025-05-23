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عربي-دولي
من 2024 وإلى الابد.. ترامب رئيسا لأميركا (فيديو)
Lebanon 24
23-05-2025
|
01:14
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نشر الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
رسما كاريكاتوريا عبر منصة "تروث سوشل" يلمح إلى أنه قد يبقى رئيسا للولايات المتحدة إلى الأبد.
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ويظهر الرسم المنشور صورة مزيفة لغلاف مجلة "تايم" الشهيرة، حيث كتب عليها "
ترامب
2024" في إشارة إلى شعار حملته
الانتخابية
الأخيرة، ثم تحول النص ليصبح "ترامب إلى الأبد".
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