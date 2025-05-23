اسرائيل: حصول إيران على قنبلة نووية تهديد لنا

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اعتبر في يحئيل لايتر، أن حصول قنبلة نووية يعني أن جميع وكلائها سيعملون تحت مظلة نووية.وأكد في مقابلة مع شبكة " " أن وصول إلى القنبلة النووية يشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل، وفق تعبيره.كما أضاف أن الرئيس الأميركي ، ورئيس الوزراء "كانا واضحين في أنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية".أتت تلك التصريحات بعدما حذر ، ، من أن أي اعتداء إسرائيلي على سيواجه برد حاسم، محملا الولايات المتحدة أيضا المسؤولية.كما جاءت وسط تقارير استخباراتية أميركية وإسرائيلية باستعداد لتوجيه ضربات سريعة لمنشآت نووية إيرانية في حال فشل المفاوضات بين طهران وواشنطن.فيما يرتقب أن تنطلق اليوم الجمعة في الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة بين الوفدين والأميركي، وسط تعقيدات طفت إلى السطح مؤخرا في ما يتعلق بمسألة السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم على أراضيها.(العربية)