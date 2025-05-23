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عربي-دولي

اسرائيل: حصول إيران على قنبلة نووية تهديد لنا

Lebanon 24
23-05-2025 | 02:41
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اعتبر السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة يحئيل لايتر، أن حصول إيران على قنبلة نووية يعني أن جميع وكلائها سيعملون تحت مظلة نووية.
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وأكد في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" أن وصول طهران إلى القنبلة النووية يشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل، وفق تعبيره.

كما أضاف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "كانا واضحين في أنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية".

أتت تلك التصريحات بعدما حذر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، من أن أي اعتداء إسرائيلي على إيران سيواجه برد حاسم، محملا الولايات المتحدة أيضا المسؤولية.

كما جاءت وسط تقارير استخباراتية أميركية وإسرائيلية باستعداد إسرائيل لتوجيه ضربات سريعة لمنشآت نووية إيرانية في حال فشل المفاوضات بين طهران وواشنطن.

فيما يرتقب أن تنطلق اليوم الجمعة في روما الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة بين الوفدين الإيراني والأميركي، وسط تعقيدات طفت إلى السطح مؤخرا في ما يتعلق بمسألة السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم على أراضيها.(العربية)
 
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