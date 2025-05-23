جولة خامسة من "النووي الإيراني" في روما: عقبات التخصيب وتهديدات التصعيد تهيمن على المشهد

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وتُعد هذه المحادثات الأعلى مستوى بين الجانبين منذ انسحاب من الاتفاق عام 2018، في عهد الرئيس السابق ، الذي أعاد فرض عقوبات مشددة على ضمن سياسة "الضغوط القصوى". اليوم، وبينما تسعى إدارة مجددًا للعب دور تفاوضي في الملف النووي، تطرح طهران شروطًا تبدو صعبة التجاوز، في وقت يعاني فيه اقتصادها من وطأة .يبرز تخصيب اليورانيوم كنقطة خلافية مركزية بين الطرفين. ففي حين شدد الموفد الأميركي إلى ، ستيف ويتكوف، على أن بلاده "لا يمكن أن تقبل حتى بنسبة 1٪ من قدرة التخصيب"، ترى إيران أن هذا الشرط يتعارض مع حقها السيادي بموجب الاتفاق الدولي لعام 2015، الذي حدد نسبة التخصيب عند 3.67٪.لكن، وفقًا لتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن طهران تخصّب حاليًا بنسبة تصل إلى 60٪، وهي نسبة تقترب من عتبة الاستخدام العسكري (90٪)، الأمر الذي يثير قلق الغرب وإسرائيل على السواء.وفيما قال المرشد علي خامنئي إن بلاده "لن تنتظر إذن أحد لتخصيب اليورانيوم"، أكد الإيراني عباس عراقجي أن طهران منفتحة على "عمليات تفتيش إضافية"، لكنها ترفض التخلي عن حق التخصيب. وأضاف: "إذا كان هدف وقف التخصيب، فلن يكون هناك اتفاق".الشكوك الغربية، ولا سيما ، حيال أهداف البرنامج النووي الإيراني، دفعت شبكة " إن" الأميركية إلى نقل تقارير عن تحضيرات إسرائيلية محتملة لضرب المنشآت النووية الإيرانية، وسط تحذير مباشر من طهران بأن "الولايات المتحدة ستكون مسؤولة قانونيًا" في حال حدوث هجوم من هذا النوع.في المقابل، تؤكد إيران أن برنامجها سلمي بالكامل، ويشغّل أكثر من 17 ألف شخص في مجالات الطاقة والطب، مشيرة إلى أن دولًا مثل هولندا وكوريا الجنوبية واليابان تقوم بعمليات تخصيب دون امتلاك سلاح نووي.تأتي الجولة الخامسة من المحادثات قبل أسابيع من اجتماع مهم لمجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حزيران، والذي يتوقع أن يناقش النشاط النووي الإيراني على ضوء التطورات الجارية. ومن المرجح أن تؤثر مخرجات اجتماع روما على مسار هذا الاجتماع، وسط مخاوف من إعادة فرض العقوبات الدولية في حال استمرت طهران في خرق التزاماتها.وبينما يقترب موعد انتهاء الاتفاق النووي رسميًا في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، يبقى الاتفاق فعليًا "حبراً على ورق"، كما وصفه دبلوماسيون غربيون، مع تهديدات أوروبية واضحة بإعادة فرض العقوبات إذا ما تبيّن أن البرنامج الإيراني يهدد الأمن .رغم المبادرات العُمانية وتلميحات إيران إلى الشفافية، تبدو الهوة لا تزال واسعة بين طهران وواشنطن. فالجانب الإيراني يضع التخصيب في خانة "الكرامة الوطنية"، بينما تعتبره الولايات المتحدة "خطًا أحمر".وفي ظل هذه المعادلة المعقدة، تبدو جولة روما مجرد محطة أخرى في مسلسل طويل من المفاوضات المتعثرة، حيث يراوح التقدم مكانه، والخطر يتعاظم.