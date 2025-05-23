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عربي-دولي

"حان الوقت لاتخاذ القرار"... عراقجي يعلّق على مطلب أميركا "صفر تخصيب"

Lebanon 24
23-05-2025 | 04:05
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أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن بلاده لن تقبل بأي اتفاق نووي إذا أصرّت الولايات المتحدة على مطلب "التخصيب الصفري" لليورانيوم.
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وأكد عراقجي، أنه حال "إصرار أميركا على التخصيب الصفري لليورانيوم، لن يكون هناك اتفاق" مشددا على أنه "حان الوقت لاتخاذ القرار".

وقبيل مغادرته إلى روما، قال عراقجي في تغريدة له على منصة "إكس": "عشية سفري إلى روما للجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة مع أميركا... معادلة التوصل إلى اتفاق ليست معقدة: سلاح نووي صفر = لدينا اتفاق .. تخصيب صفر = لا اتفاق"، وفقا لوكالة أنباء مهر الإيرانية.

وأشارت الوكالة إلى أن وزير الخارجية رئيس الوفد التفاوضي الإيراني، غادر صباح اليوم الجمعة، على رأس وفد سياسي يضم خبراء قانونيين وسياسيين ومصرفيين وماليين، إلى روما لإجراء الجولة الخامسة من هذه المحادثات مع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف.
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