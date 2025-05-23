25
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
26
o
النبطية
29
o
زحلة
30
o
بعلبك
13
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"حان الوقت لاتخاذ القرار"... عراقجي يعلّق على مطلب أميركا "صفر تخصيب"
Lebanon 24
23-05-2025
|
04:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
وزير الخارجية الإيراني
،
عباس عراقجي
، أن بلاده لن تقبل بأي اتفاق نووي إذا أصرّت
الولايات المتحدة
على مطلب "التخصيب الصفري" لليورانيوم.
Advertisement
وأكد
عراقجي
، أنه حال "إصرار أميركا على التخصيب الصفري لليورانيوم، لن يكون هناك اتفاق" مشددا على أنه "حان الوقت لاتخاذ القرار".
وقبيل مغادرته إلى
روما
، قال عراقجي في تغريدة له على منصة "إكس": "عشية سفري إلى روما للجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة مع أميركا... معادلة التوصل إلى اتفاق ليست معقدة: سلاح نووي صفر = لدينا اتفاق .. تخصيب صفر = لا اتفاق"، وفقا لوكالة أنباء مهر
الإيرانية
.
وأشارت الوكالة إلى أن
وزير الخارجية
رئيس الوفد التفاوضي
الإيراني
، غادر
صباح اليوم
الجمعة، على رأس وفد سياسي يضم خبراء قانونيين وسياسيين ومصرفيين وماليين، إلى روما لإجراء الجولة الخامسة من هذه المحادثات مع
المبعوث الخاص
للرئيس الأميركي
ستيف ويتكوف
.
مواضيع ذات صلة
عراقجي: تخصيب اليورانيوم "غير قابل للتفاوض"
Lebanon 24
عراقجي: تخصيب اليورانيوم "غير قابل للتفاوض"
23/05/2025 12:24:50
23/05/2025 12:24:50
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير المالية الألماني: نقترح على الاتحاد الأوروبي التفاوض من مبدأ "صفر رسوم" مع أميركا
Lebanon 24
وزير المالية الألماني: نقترح على الاتحاد الأوروبي التفاوض من مبدأ "صفر رسوم" مع أميركا
23/05/2025 12:24:50
23/05/2025 12:24:50
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: الإبقاء على تخصيب اليورانيوم والبنية التحتية النووية أمر "غير قابل للتفاوض"
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: الإبقاء على تخصيب اليورانيوم والبنية التحتية النووية أمر "غير قابل للتفاوض"
23/05/2025 12:24:50
23/05/2025 12:24:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول إيراني لـ"رويترز": لن نتنازل عن حقّنا في تخصيب اليورانيوم
Lebanon 24
مسؤول إيراني لـ"رويترز": لن نتنازل عن حقّنا في تخصيب اليورانيوم
23/05/2025 12:24:50
23/05/2025 12:24:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مسؤول عسكريّ إيرانيّ يُهدّد أميركا: سنردّ بقوّة
Lebanon 24
مسؤول عسكريّ إيرانيّ يُهدّد أميركا: سنردّ بقوّة
05:12 | 2025-05-23
23/05/2025 05:12:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة: السودان على حافة كارثة إنسانية
Lebanon 24
الأمم المتحدة: السودان على حافة كارثة إنسانية
05:10 | 2025-05-23
23/05/2025 05:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من أصل لبناني.. المبعوث الأميركي الخاص لسوريا بدأ التنسيق مع دمشق
Lebanon 24
من أصل لبناني.. المبعوث الأميركي الخاص لسوريا بدأ التنسيق مع دمشق
04:53 | 2025-05-23
23/05/2025 04:53:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الدعوة إلى وقف الهجوم العسكري... نتنياهو يتهم قادة فرنسا وبريطانيا وكندا بـ "تشجيع حماس"
Lebanon 24
بعد الدعوة إلى وقف الهجوم العسكري... نتنياهو يتهم قادة فرنسا وبريطانيا وكندا بـ "تشجيع حماس"
04:30 | 2025-05-23
23/05/2025 04:30:49
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يُعيد "المليارديرات الخفيون" تشكيل الاقتصادات من وراء الستار؟
Lebanon 24
كيف يُعيد "المليارديرات الخفيون" تشكيل الاقتصادات من وراء الستار؟
04:12 | 2025-05-23
23/05/2025 04:12:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مذكرة بإقفال المؤسسات العامة والمدارس والجامعات
Lebanon 24
مذكرة بإقفال المؤسسات العامة والمدارس والجامعات
09:43 | 2025-05-22
22/05/2025 09:43:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة بعد غياب... شاهدوا بالفيديو إطلالة ماريتا الحلاني
Lebanon 24
مفاجأة بعد غياب... شاهدوا بالفيديو إطلالة ماريتا الحلاني
10:45 | 2025-05-22
22/05/2025 10:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد يوم واحد من الزفاف.. الفنان الشهير انفصل عن زوجته! (صورة)
Lebanon 24
بعد يوم واحد من الزفاف.. الفنان الشهير انفصل عن زوجته! (صورة)
01:47 | 2025-05-23
23/05/2025 01:47:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لوعكة صحيّة مفاجئة... فنان لن يُحيي حفله غداً
Lebanon 24
تعرّض لوعكة صحيّة مفاجئة... فنان لن يُحيي حفله غداً
09:18 | 2025-05-22
22/05/2025 09:18:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض نائب لبنانيّ لوعكة صحيّة مباشرة على الهواء
Lebanon 24
تعرّض نائب لبنانيّ لوعكة صحيّة مباشرة على الهواء
08:56 | 2025-05-22
22/05/2025 08:56:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:12 | 2025-05-23
مسؤول عسكريّ إيرانيّ يُهدّد أميركا: سنردّ بقوّة
05:10 | 2025-05-23
الأمم المتحدة: السودان على حافة كارثة إنسانية
04:53 | 2025-05-23
من أصل لبناني.. المبعوث الأميركي الخاص لسوريا بدأ التنسيق مع دمشق
04:30 | 2025-05-23
بعد الدعوة إلى وقف الهجوم العسكري... نتنياهو يتهم قادة فرنسا وبريطانيا وكندا بـ "تشجيع حماس"
04:12 | 2025-05-23
كيف يُعيد "المليارديرات الخفيون" تشكيل الاقتصادات من وراء الستار؟
03:30 | 2025-05-23
تقرير أميركي يتحدث عن نهاية عصر التطرف في الشرق الأوسط.. هذا ما كشفه
فيديو
المذيع لجأ إلى فاصل إعلاني.. فنانة شهيرة تنهار على الهواء مباشرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
المذيع لجأ إلى فاصل إعلاني.. فنانة شهيرة تنهار على الهواء مباشرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:49 | 2025-05-23
23/05/2025 12:24:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غلق عيداتها في مصر.. شام الذهبي تردّ على انتقادات عملها بالتجميل (فيديو)
Lebanon 24
بعد غلق عيداتها في مصر.. شام الذهبي تردّ على انتقادات عملها بالتجميل (فيديو)
02:25 | 2025-05-23
23/05/2025 12:24:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الحقيقة كاملة.. مفاجآت وأسرار تُكشف عن خلاف أحمد السقا مع طليقته مها الصغير (فيديو)
Lebanon 24
الحقيقة كاملة.. مفاجآت وأسرار تُكشف عن خلاف أحمد السقا مع طليقته مها الصغير (فيديو)
02:00 | 2025-05-23
23/05/2025 12:24:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24