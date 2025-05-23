"حان الوقت لاتخاذ القرار"... عراقجي يعلّق على مطلب أميركا "صفر تخصيب"

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أعلن ، ، أن بلاده لن تقبل بأي اتفاق نووي إذا أصرّت على مطلب "التخصيب الصفري" لليورانيوم.وأكد ، أنه حال "إصرار أميركا على التخصيب الصفري لليورانيوم، لن يكون هناك اتفاق" مشددا على أنه "حان الوقت لاتخاذ القرار".وقبيل مغادرته إلى ، قال عراقجي في تغريدة له على منصة "إكس": "عشية سفري إلى روما للجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة مع أميركا... معادلة التوصل إلى اتفاق ليست معقدة: سلاح نووي صفر = لدينا اتفاق .. تخصيب صفر = لا اتفاق"، وفقا لوكالة أنباء مهر .وأشارت الوكالة إلى أن رئيس الوفد التفاوضي ، غادر الجمعة، على رأس وفد سياسي يضم خبراء قانونيين وسياسيين ومصرفيين وماليين، إلى روما لإجراء الجولة الخامسة من هذه المحادثات مع للرئيس الأميركي .