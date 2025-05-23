بعد الدعوة إلى وقف الهجوم العسكري... نتنياهو يتهم قادة فرنسا وبريطانيا وكندا بـ "تشجيع حماس"

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اتهم نظيره كير ستارمر بـ "تشجيع "، بعدما انضم ستارمر إلى قائدي وكندا في الدعوة إلى وقف الهجوم العسكري وإنهاء القيود على المساعدات الإنسانية، حسبما ذكرت (بي أيه ميديا) اليوم الجمعة.وأدان ستارمر والرئيس ورئيس الوزراء الكندي مارك في وقت سابق من الأسبوع الجاري الإجراءات "الشنيعة" للحكومة في غزة، محذرين من أن المتحدة وحلفاءها سيتخذون "إجراءات ملموسة" ما لم يغير مساره.وقال نتنياهو في منشور عبر منصة إكس مساء الخميس إن حركة حماس ترغب في "تدمير الدولة " و" على الشعب اليهودي".وذكر نتنياهو: "لا يمكنني فهم كيف تغيب هذه الحقيقة البسيطة عن قادة فرنسا وبريطانيا وكندا وغيرهم".وأضاف: "أقول للرئيس ماكرون ورئيس الوزراء كارني ورئيس الوزراء ستارمر، عندما يشكركم القتلة والمغتصبون وقاتلو الأطفال والخاطفون، فأنتم على الجانب الخطأ من العدالة".وتابع قائلا: "هؤلاء الثلاثة يقولون عمليا إنهم يرغبون في بقاء حماس في السلطة، لأنهم يصدرون مطلبهم الزاخر بالتهديدات بفرض عقوبات ضد ، ضد إسرائيل وليس حماس".وأشار نتنياهو إلى أن إجراءات القادة لا "تدفع السلام قدما"، بل "تشجع حماس على مواصلة الحرب للأبد".