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عربي-دولي
بعد الدعوة إلى وقف الهجوم العسكري... نتنياهو يتهم قادة فرنسا وبريطانيا وكندا بـ "تشجيع حماس"
Lebanon 24
23-05-2025
|
04:30
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اتهم
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
نظيره
البريطاني
كير ستارمر بـ "تشجيع
حماس
"، بعدما انضم ستارمر إلى قائدي
فرنسا
وكندا في الدعوة إلى وقف الهجوم العسكري
الإسرائيلي
وإنهاء القيود على المساعدات الإنسانية، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء
البريطانية
(بي أيه ميديا) اليوم الجمعة.
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وأدان ستارمر والرئيس
الفرنسي إيمانويل
ماكرون
ورئيس الوزراء الكندي مارك
كارني
في وقت سابق من الأسبوع الجاري الإجراءات "الشنيعة" للحكومة
الإسرائيلية
في غزة، محذرين من أن
المملكة
المتحدة وحلفاءها سيتخذون "إجراءات ملموسة" ما لم يغير
نتنياهو
مساره.
وقال نتنياهو في منشور عبر منصة إكس مساء الخميس إن حركة حماس ترغب في "تدمير الدولة
اليهودية
" و"
القضاء
على الشعب اليهودي".
وذكر نتنياهو: "لا يمكنني فهم كيف تغيب هذه الحقيقة البسيطة عن قادة فرنسا وبريطانيا وكندا وغيرهم".
وأضاف: "أقول للرئيس ماكرون ورئيس الوزراء كارني ورئيس الوزراء ستارمر، عندما يشكركم القتلة والمغتصبون وقاتلو الأطفال والخاطفون، فأنتم على الجانب الخطأ من العدالة".
وتابع قائلا: "هؤلاء
القادة
الثلاثة يقولون عمليا إنهم يرغبون في بقاء حماس في السلطة، لأنهم يصدرون مطلبهم الزاخر بالتهديدات بفرض عقوبات ضد
إسرائيل
، ضد إسرائيل وليس حماس".
وأشار نتنياهو إلى أن إجراءات القادة لا "تدفع السلام قدما"، بل "تشجع حماس على مواصلة الحرب للأبد".
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