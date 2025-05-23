مسؤول عسكريّ إيرانيّ يُهدّد أميركا: سنردّ بقوّة

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ونقلت "تسنيم" عن هيئة أركان الجيش الإيراني قولها: "إن أي أذى تقوم به أميركا في المنطقة سيؤدي إلى مصير مماثل لفيتنام وأفغانستان". توعدت للجيش ، الجمعة، بالرد على "أي عمل خاطئ ضد بحزم وقوة".ونقلت "تسنيم" عن هيئة أركان الجيش الإيراني قولها: "إن أي أذى تقوم به أميركا في المنطقة سيؤدي إلى مصير مماثل لفيتنام وأفغانستان".

وأضافت: "قبل الحديث عن إيران الفخورة، يجدر بالرئيس الأميركي عديم الحياء أن يراجع التاريخ المليء بالشجاعة والملاحم والعجائب العظيمة للأمة الغيورة في مختلف المجالات، مثل والدفاع المقدس والعمليات الأخيرة للوعد الصادق 1 و2، حتى يتمكن ربما من التعافي من حساباته الخاطئة إلى حد ما".



، قال في إيران: "تخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض تحت أي ظرف".

وتابع: "إن ما يثيره الغرب ظاهريا باعتباره مخاوف بشأن تخصيب اليورانيوم في إيران هو في جوهره محاولة لمنع استقلال وتقدم الأمة الإيرانية".



وأوضح: "يجب على الأمة الإيرانية أن تدرك جيدا أن الإنجازات الحالية هي نتاج جهود كبيرة ويجب حمايتها بكل قوتنا. وتجري مفاوضات أيضا بهدف إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحا حتى نتمكن من تأمين مصالح الأمة الإيرانية".



وأبرز: "لقد أكدنا مرارا وتكرارا أن أهدافنا في المجال سلمية تماما، وأن الاستغلال سيتم في هذا الإطار". (سكاي نيوز عربية)