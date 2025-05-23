مفاجأة عن "جواسيس روسيا".. إنطلاقتهم من دولة معروفة!

كشف تحقيق استقصائي مطول أجرته صحيفة " تايمز" الأميركية أن ظلت طوال سنوات مضت تستخدم خط تجميع للنخبة من جواسيسها، ومنصة ينطلقون منها إلى أو أو لممارسة أنشطتهم بجدية.

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ومن بين أولئك الجواسيس ضابط في الاستخبارات الروسية يُدعى أرتيم شميريف استطاع خداع الجميع، إذ كان يحمل شهادة ميلاد وجواز سفر برازيليين أصليين باسم غيرهارد دانيال كامبوس ويتيش، وهو اسم مستعار.

كذلك، كان شميريف يدير شركة طباعة ثلاثية الأبعاد ناجحة ويتقاسم شقة راقية في ريو دي جانيرو مع صديقته البرازيلية.



ولم يكن شميريف هو الجاسوس الروسي الوحيد في تلك الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية حسب "نيويورك تايمز" التي أضافت أنه ورغم عمليات تجسس روسية كبرى في الماضي، بما في ذلك في الولايات المتحدة في عام 2010 فإن العملية هذه المرة كانت مختلفة، حيث لم يكن الهدف هو التجسس على البرازيل، بل أن ينتحل الجواسيس هويات برازيلية ذات مصداقية لينطلقوا من هناك إلى الولايات المتحدة أو أوروبا أو الشرق الأوسط.



البرازيل تتحرك

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، قام عملاء مكافحة التجسس البرازيليين بمطاردة هؤلاء الجواسيس بسرية ومنهجية. ومن خلال عمل شرطي مضن، اكتشفوا نمطاً سمح لهم بالتعرف على الجواسيس واحداً تلو الآخر.





وتمكن فريق مكافحة التجسس البرازيلي من اكتشاف ما لا يقل عن 9 ضباط روس على الأقل متخفين يحملون وثائق ثبوتية برازيلية، لكن لم يتم تحديد هويات 6 منهم حتى الآن.



ونقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤولين -لم تذكر أسماءهم- القول إن التحقيق امتد بالفعل إلى 8 دول على الأقل، حيث وردت معلومات استخباراتية من الولايات المتحدة وإسرائيل وهولندا وأوروغواي وأجهزة أمنية غربية أخرى.



وذكرت "نيويورك تايمز" أنها استخدمت مئات الوثائق الاستقصائية والمقابلات مع العشرات من مسؤولي الشرطة والمخابرات في 3 قارات، لجمع تفاصيل عن عملية التجسس الروسية في البرازيل والجهود السرية للقضاء عليها.



ووصفت تفكيك مصنع الجاسوسية التابع للكرملين بأنه أكثر من كونه مكافحة تجسس روتينية، بل كان جزءا من تداعيات عقد من أعمال روسية عدائية مدمرة.

ومصنع الجاسوسية مصطلح شائع الاستخدام يشير إلى الدولة أو الموقع الذي تُمارس فيه أنشطة التجسس، توضح نيويورك تايمز.





خلية نشطة

وزعمت الصحيفة أن الجواسيس الروس ساعدوا في إسقاط طائرة ركاب انطلقت من أمستردام في هولندا عام 2014، كما تدخلوا في الانتخابات في الولايات المتحدة وفرنسا وأماكن أخرى، وقاموا بتسميم أعداء متصورين وخططوا لانقلابات، حسب زعم الصحيفة.



واعتبرت أن إماطة البرازيل اللثام عن خلية التجسس وجّه ضربة قاصمة لبرنامج للتجسس، حيث استأصلت كادرا من الضباط المدربين تدريبا عاليا، وألقت القبض على اثنين منهم على الأقل، وسيكون من العسير إيجاد بديل لهم.



وطبقاً للصحيفة، فقد كان لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) دور في الكشف عن الجواسيس الروس.



وفي نيسان 2022 -أي بعد بضعة أشهر فقط من دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا- مررت الوكالة رسالة عاجلة واستثنائية إلى الشرطة الفدرالية البرازيلية تفيد بأن عميلا من جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية ظهر مؤخرا في هولندا لتلقي تدريب في الدولية، التي كانت قد بدأت في ذلك الوقت التحقيق في جرائم الحرب الروسية في .



وجاء في الرسالة أن العميل يستخدم في سفره جوازاً برازيلياً باسم فيكتور مولر فيريرا، والذي كان قد حصل على شهادة عليا من جامعة جونز هوبكنز تحت هذا الاسم نفسه. لكن اسمه الحقيقي، كما قالت الوكالة الأميركية هو تشيركاسوف، وقد اعتُقل لاحقا ليس بتهمة التجسس، بل لاستخدامه وثائق مزورة.





زيجات وتجسس

ولم تتضح قصة تشيركاسوف إلا عندما عثرت الشرطة على شهادة ميلاده، لتتكشف بعدها أبعاد عملية التجسس الروسية.



ولطالما استخدم عملاء أجهزة الاستخبارات جوازات سفر مزيفة وأسماء مسروقة وأساليب للتمويه، لكن الأمور باتت أكثر تعقيدا في العصر الرقمي حيث لكل شخص تقريبا سجل على الإنترنت.



ويمثل هذا التطور مشكلة حادة، خصوصا بالنسبة لروسيا، ذلك لأن معظم أجهزة التجسس تعتمد على شبكات من المخبرين المحليين للقيام بالعمل الشاق لجمع المعلومات الاستخباراتية.



ووفق التحقيق الاستقصائي، غالبا ما يجمع جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي عملاءه المتخفين في زواج في وقت مبكر من حياتهم المهنية، ويرسلهم إلى الخارج باعتبارهم زوجين شريكين في الحياة والتجسس.



ويقول الخبراء إن مثل هذه الزيجات تهدف إلى تقليل الشعور بالعزلة التي يمكن أن تصيب مثل هؤلاء الجواسيس خلال سنوات، وأحيانًا عقود، يقضونها في التخفي.



وقد كان أرتيم شميريف وزوجته عضوين في نخبة قليلة العدد من الجواسيس. وبعد ما يقرب من عقد من التدريب الصارم على التجسس الروسي، كان الزوجان ينشطان كعميلين متخفيين بهويات مزيفة خططا لاستخدامها لبقية حياتهما المهنية، تتابع الصحيفة الأميركية. (الجزيرة نت)