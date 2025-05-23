ما مصير جثة محمد السنوار... ومن سيقود "حماس" بعده؟

ذكر موقع " " أن قناة نقلت عن مصدرها أن "حركة " " استخرجت جثمان من نفق تحت في ، ودفنته مؤقتا في نفق في منطقة دير البلح".

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وبحسب مصدر عربي للقناة، فإنه تم تناقل رسالة صوتية بين كبار أعضاء الجناح العسكري للحركة، أمس الخميس مفادها أنه تم العثور على جثمانه. وجاء في الإعلان أن الشخص الذي سيقود الآن كافة القوات العسكرية، ويحل محل ، هو ، الذي كان حتى الآن قائدا للمنطقة الشمالية لقطاع غزة.



وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت صحيفة " " أن "حماس" أبلغت عائلة محمد السنوار رسميا بوفاته.



وتلقت عائلات قيادات أخرى كانت معه في النفق الذي تعرض للقصف قبل نحو عشرة أيام، في قصف إسرائيلي في منطقة المستشفى بخان يونس رسالة مماثلة، ومن بين القيادات التي كانت معه كان .