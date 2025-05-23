بدء مناورات أميركية - بريطانية - فنلندية قرب حدود روسيا

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أعلنت القوات الفنلندية عن بدء تدريبات عسكرية بالقرب من الحدود مع بمشاركة نحو 5000 جندي من والولايات المتحدة وبريطانيا.

وتأتي هذه التدريبات ضمن سلسلة مناورات مكثفة تشهدها البلاد بعد انضمامها إلى حلف العام الماضي.

وكما أعلنت الفنلندية سابقا، ستجرى مناورات "سيف 25" تحت قيادة لواء كاريليا في منطقة كيمينلاكسو خلال الفترة من 23 أيار إلى 1 حزيران، وتقع هذه المنطقة جنوب فنلندا على الحدود الروسية. (روسيا اليوم)