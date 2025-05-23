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عربي-دولي

بدء مناورات أميركية - بريطانية - فنلندية قرب حدود روسيا

Lebanon 24
23-05-2025 | 05:54
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أعلنت القوات الفنلندية عن بدء تدريبات عسكرية بالقرب من الحدود مع روسيا بمشاركة نحو 5000 جندي من فنلندا والولايات المتحدة وبريطانيا.
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وتأتي هذه التدريبات ضمن سلسلة مناورات مكثفة تشهدها البلاد بعد انضمامها إلى حلف الناتو العام الماضي.
 
 
وكما أعلنت القوات البرية الفنلندية سابقا، ستجرى مناورات "سيف كاريليا 25" تحت قيادة لواء كاريليا في منطقة كيمينلاكسو خلال الفترة من 23 أيار إلى 1 حزيران، وتقع هذه المنطقة جنوب فنلندا على الحدود الروسية. (روسيا اليوم)
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