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عربي-دولي
بـ"الذكاء الاصطناعي".. هذا جديد "ميلانيا ترامب"!
Lebanon 24
23-05-2025
|
06:10
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أعلنت
ميلانيا ترامب
عن إصدار النسخة الصوتية من مذكراتها "Melania"، ولكن هذه المرة بلمسة تكنولوجية جديدة، إذ تم سرد الكتاب بالكامل بصوتها عبر تقنية
الذكاء الاصطناعي
.
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وكتبت
ميلانيا
عبر منصة "إكس" مرفقة منشورها بفيديو: "يشرفني أن أقدم لكم Melania، والتي تم سردها بالكامل باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي بصوتي، دعوا مستقبل النشر يبدأ".
ويتوفر الكتاب الصوتي باللغة
الإنكليزية
على الموقع الرسمي لميلانيا
ترامب
مقابل 25 دولاراً، ويصل زمن تشغيله إلى سبع ساعات.
كذلك، أفادت شركة ElevenLabs بأن الكتاب متاح بلغات أخرى مثل
الإسبانية
، والبرتغالية، والهندية، مع وعود بإضافة المزيد من اللغات قريباً.
وكانت مذكرات ميلانيا قد نُشرت في تشرين الأول 2024، في خضم الحملة
الانتخابية
الرئاسية، وتتناول سيرتها الذاتية منذ نشأتها في يوغوسلافيا خلال الحرب الباردة وصولا إلى زواجها من الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
.
وأثار الكتاب جدلاً واسعاً قبل صدوره، خاصة بعد أن تناولت ميلانيا فيه موقفا داعما لحق
النساء في
اتخاذ قراراتهن بشأن الإنجاب.
وجاء في الكتاب: "من الضروري أن تملك المرأة حرية اتخاذ قرار الإنجاب بناءً على قناعاتها، دون تدخل أو ضغط من الحكومة".
ويأتي إطلاق النسخة الصوتية بالتزامن مع توقيع
الرئيس ترامب
قانون "Take It Down Act" الذي يجرّم نشر الصور الواقعية والمزيفة المُنتجة عبر الذكاء الاصطناعي دون موافقة أصحابها.
وحضرت ميلانيا مراسم التوقيع، حيث شددت على مخاطر الذكاء الاصطناعي، واصفة إياه بأنه "الحلوى الرقمية" للجيل القادم.
(سكاي نيوز عربية)
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