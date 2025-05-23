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عربي-دولي
قرار جديد.. فيتنام تحظر "تلغرام"
Lebanon 24
23-05-2025
|
06:43
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أظهرت وثيقة للحكومة الفيتنامية أن
وزارة التكنولوجيا
في البلاد أصدرت تعليمات لمقدمي
خدمات الاتصالات
بحجب تطبيق
تليغرام
لعدم تعاونه في مكافحة ما يقال إنها جرائم يرتكبها مستخدموه.
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وأمرت الوثيقة، وهي بتاريخ 21 أيار الجاري وموقعة من
نائب رئيس
قسم الاتصالات
في وزارة التكنولوجيا، شركات الاتصالات باتخاذ إجراءات لحجب تليغرام، وإفادة الوزارة بهذه الإجراءات بحلول الثاني من حزيران المقبل.
وطلبت الوزارة من مقدمي خدمات الاتصالات "تطبيق حلول وإجراءات لمنع أنشطة تليغرام في
فيتنام
".
وتفيد الوثيقة بأن الوزارة اتخذت هذه الخطوة بتوجيه من
إدارة الأمن
الإلكتروني في البلاد بعدما أشارت تقارير بلاغات الشرطة إلى أن 68% من القنوات والمجموعات في تليغرام، البالغ عددها 9600 قناة ومجموعة في فيتنام، تنتهك القانون، وترتبط أبرز هذه الأنشطة غير القانونية بالاحتيال والاتجار بالمخدرات و"
القضايا
التي يشتبه في علاقتها بالإرهاب".
وأكد مسؤول في وزارة التكنولوجيا لرويترز صحة الوثيقة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي عقب عدم مشاركة تليغرام بيانات المستخدمين مع الحكومة عندما طُلب ذلك في إطار
التحقيقات الجنائية
.
ولم ترد إدارة تليغرام أو وزارة التكنولوجيا الفيتنامية بعد على طلبات للتعليق.
ولا يزال تليغرام، الذي يتنافس عالميا مع تطبيقات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل
واتساب
التابع لفيسبوك ووي تشات، متاحا في فيتنام حتى اليوم الجمعة.
(الجزيرة نت)
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