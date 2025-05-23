قرار جديد.. فيتنام تحظر "تلغرام"

أظهرت وثيقة للحكومة الفيتنامية أن في البلاد أصدرت تعليمات لمقدمي بحجب تطبيق لعدم تعاونه في مكافحة ما يقال إنها جرائم يرتكبها مستخدموه.

Advertisement



وأمرت الوثيقة، وهي بتاريخ 21 أيار الجاري وموقعة من في وزارة التكنولوجيا، شركات الاتصالات باتخاذ إجراءات لحجب تليغرام، وإفادة الوزارة بهذه الإجراءات بحلول الثاني من حزيران المقبل.



وطلبت الوزارة من مقدمي خدمات الاتصالات "تطبيق حلول وإجراءات لمنع أنشطة تليغرام في ".



وتفيد الوثيقة بأن الوزارة اتخذت هذه الخطوة بتوجيه من الإلكتروني في البلاد بعدما أشارت تقارير بلاغات الشرطة إلى أن 68% من القنوات والمجموعات في تليغرام، البالغ عددها 9600 قناة ومجموعة في فيتنام، تنتهك القانون، وترتبط أبرز هذه الأنشطة غير القانونية بالاحتيال والاتجار بالمخدرات و" التي يشتبه في علاقتها بالإرهاب".



وأكد مسؤول في وزارة التكنولوجيا لرويترز صحة الوثيقة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي عقب عدم مشاركة تليغرام بيانات المستخدمين مع الحكومة عندما طُلب ذلك في إطار .





ولم ترد إدارة تليغرام أو وزارة التكنولوجيا الفيتنامية بعد على طلبات للتعليق.



ولا يزال تليغرام، الذي يتنافس عالميا مع تطبيقات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل التابع لفيسبوك ووي تشات، متاحا في فيتنام حتى اليوم الجمعة. (الجزيرة نت)