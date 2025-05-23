تصعيد مُرتقب... هذه خطّة إسرائيل للسيطرة على غزة

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ذكر موقع " "، أنّ مصادر عسكرية إسرائيلية كشفت عن خطة جديدة للجيش تهدف إلى السيطرة على ما بين 70 بالمئة إلى 75 بالمئة من خلال فترة تمتدّ لنحو 3 أشهر، عبر عملية موسعة تُشارك فيها 5 فرق عسكرية مع إمكانية تعليق العمليات في حال التوصل إلى صفقة للإفراج عن الرهائن.وتتضمن الخطة تقسيم قطاع غزة في عدة نقاط رئيسية، مع تكرار ما يسمى بـ"نموذج " الذي شهد عمليات عسكرية مكثفة بهدف تصفية البنية التحتية للفصائل والقضاء على مقاتليها.وبعد استكمال المرحلة الأولى الممتدة لثلاثة أشهر، تنوي قوات الجيش الإسرائيلي مواصلة عمليات "تطهير" واسعة في المناطق التي تُسيطر عليها، على مدار عدة أشهر لاحقة.وبالتوازي، تسعى إلى تسريع جهود نقل إلى خارج القطاع بالتنسيق مع ، إلا أن مصادر رفيعة أكدت لصحيفة "إسرائيل هيوم" أن لم تُبدِ حتى الآن اهتماما كافيا بهذا المسار ليتم تنفيذه بسرعة.