في سوريا... سلموا سلاحهم وغادروا

Advertisement

كشفت مصادر فلسطينية أن قادة فصائل فلسطينية في تدعمها غادروا بعد التضييق عليهم.كما أوضح مصدران فلسطينيان أن الفصائل سلّمت سلاحها إلى السلطات الجديدة بعيد الإطاحة بالرئيس السابق ، وفق ما نقلت . (العربية)