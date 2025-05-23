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عربي-دولي

في سوريا... سلموا سلاحهم وغادروا

Lebanon 24
23-05-2025 | 08:21
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كشفت مصادر فلسطينية أن قادة فصائل فلسطينية في سوريا تدعمها طهران غادروا دمشق بعد التضييق عليهم.
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كما أوضح مصدران فلسطينيان أن الفصائل سلّمت سلاحها إلى السلطات السورية الجديدة بعيد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس. (العربية) 
 
 
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