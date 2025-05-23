أكثر من 200 إصابة بالكوليرا... دولة عربية تعلن حالة الطوارئ!

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ودعت التنسيقية إلى إغلاق جميع المحال التجارية الواقعة شمال المستشفى، بالإضافة إلى نقل موقف المركبات القريب.كما طالبت الجهات المختصة والمواطنين بالتعامل بجدية مع حجم الكارثة الصحية التي تضرب المنطقة.من جانبها، أعربت عن قلقها إزاء الوفيات المتزايدة في المرافق الصحية بالسودان بسبب الكوليرا.وقالت في تغريدة لها على إكس إنها وثقت منذ بداية الحرب 167 هجوماً أدى إلى وفاة 1121 وإصابة 333 آخرين، منها 734 حالة وفاة خلال الأربعين يوماً الماضية فقط.كما حذرت من تدهور الوضع الإنساني في عقب نزوح نحو 47 ألف شخص من ولاية خلال الشهر الجاري.