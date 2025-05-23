في أيامه الأخيرة.. مسؤول يكشف ما حاول بشار الأسد فعله مع إسرائيل

قال مسؤول إسرائيلي إن هناك حاجة لضبط اكثر.

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وأضاف في حديث لـ"العربية" أن " تساهم في منع تهريب السلاح والمخدرات بين ولبنان".

وزعم أن نظام الرئيس السوري السابق حاول في أيامه الأخيرة إبرام اتفاقية سلام مع إسرائيل لكن الأخيرة رفضت.

وتابع قائلاً: "دخول سوريا باتفاقية سلام سيغير الوضع فيها وفي والعراق".