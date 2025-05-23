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عربي-دولي

في أيامه الأخيرة.. مسؤول يكشف ما حاول بشار الأسد فعله مع إسرائيل

Lebanon 24
23-05-2025 | 08:24
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قال مسؤول إسرائيلي إن هناك حاجة لضبط الحدود السورية اللبنانية اكثر.  
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وأضاف في حديث لـ"العربية" أن "إسرائيل تساهم في منع تهريب السلاح والمخدرات بين سوريا ولبنان". 
 
وزعم أن نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد حاول في أيامه الأخيرة إبرام اتفاقية سلام مع إسرائيل لكن الأخيرة رفضت. 
 
وتابع قائلاً: "دخول سوريا باتفاقية سلام سيغير الوضع فيها وفي لبنان والعراق". 
 
 
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