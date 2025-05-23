هزة أرضية تضرب دولة عربية.. كم بلغت قوّتها؟

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تقع بؤرة الهزة الرئيسية في منطقة سيدي عبّو بالرماني.حدثت الهزة على عمق 23 كيلومتراً، بعد منتصف النهار تحديداً عند الساعة 12:16:44 ظهراً بتوقيت .تأثرت المنطقة بالقرب من بلدة الرماني التابعة لإقليم الخميسات جنوب الرباط.وصف تطبيق عالمي لرصد الزلازل الهزة بأنها متوسطة القوة، حيث شعر السكان بهزّات خفيفة داخل منازلهم.هذه الهزة جزء من النشاط الزلزالي الطبيعي في المنطقة، ولم تُسجل حتى الآن أي تقارير عن خسائر بشرية أو أضرار مادية.التفاصيل:قوة الهزة: 4.5 درجة على مقياس ريخترالموقع: سيدي عبّو بالرماني (قرب الخميسات)العمق: 23 كمالتوقيت: 12:16:44 ظهراً (بتوقيت المغرب)التأثير: اهتزاز محسوس داخل المنازل دون أضرار كبيرةالسلطات المغربية لم تصدر أي تحذيرات رسمية حتى الآن، لكن الجهات المعنية تتابع الوضع عن كثب.