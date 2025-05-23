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عربي-دولي

هزة أرضية تضرب دولة عربية.. كم بلغت قوّتها؟

Lebanon 24
23-05-2025 | 08:33
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سجّلت محطات الرصد الزلزالي اليوم الجمعة هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر في منطقة الرباط-سلا-القنيطرة بالمغرب.

تقع بؤرة الهزة الرئيسية في منطقة سيدي عبّو بالرماني.

حدثت الهزة على عمق 23 كيلومتراً، بعد منتصف النهار تحديداً عند الساعة 12:16:44 ظهراً بتوقيت المغرب.
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تأثرت المنطقة بالقرب من بلدة الرماني التابعة لإقليم الخميسات جنوب الرباط.

وصف تطبيق عالمي لرصد الزلازل الهزة بأنها متوسطة القوة، حيث شعر السكان بهزّات خفيفة داخل منازلهم.

هذه الهزة جزء من النشاط الزلزالي الطبيعي في المنطقة، ولم تُسجل حتى الآن أي تقارير عن خسائر بشرية أو أضرار مادية.

التفاصيل:

قوة الهزة: 4.5 درجة على مقياس ريختر

الموقع: سيدي عبّو بالرماني (قرب الخميسات)

العمق: 23 كم

التوقيت: 12:16:44 ظهراً (بتوقيت المغرب)

التأثير: اهتزاز محسوس داخل المنازل دون أضرار كبيرة

السلطات المغربية لم تصدر أي تحذيرات رسمية حتى الآن، لكن الجهات المعنية تتابع الوضع عن كثب.
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