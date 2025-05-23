"ليس مكاناً للاستيطان"... كبار حاخامات إسرائيل يدعون إلى عدم اقتحام المسجد الأقصى

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ونقلت القناة السابعة أن أكثر من 20 حاخاماً كبيراً، يقودون مؤسسات ومدارس وفرق دينية في أنحاء ، طالبوا بوقف الاقتحامات والإجراءات المصاحبة مثل الرحلات، والتصوير، ومحاولات فرض وجود في باحات .أكد الحاخامات أن الاقتحامات في زمن الحرب لا تقوي سيطرة إسرائيل على الموقع، بل تضر به وتدعم "العدو"، خاصة مع استخدام حركة " " صور الأقصى في أنفاقها.ولفتوا إلى أن الموقف الثابت للحاخامية الكبرى لإسرائيل منذ عقود حظر الدخول إلى كامل المسجد الأقصى، بسبب المخاوف من تحريم التقطيع وتدنيس الهيكل وأماكنه المقدسة وانتهاك وصايا احترام الهيكل، حسب التعاليم المنسوبة لليهودية.وانتقدوا في الرسالة " المُسيئة لحرمة المكان، كالسياحة والتصوير والاحتجاجات في الشريف"، منبهين على أن الأقصى ليس مكانا للاستيطان والإقامة والرحلات والتصوير.وأشاروا إلى أنه لن يتم تعزيز السيادة على المسجد الأقصى بالتجوال والتظاهر، ولا بالتصوير الجماعي والفعاليات العائلية، ولا بإثبات الأمور على الأرض، واصفين المواجهات مع الشرطة التي تحدث أحيانًا بـ"المزاح الصبياني"، وهو ما "يُضعف القبضة على الأقصى"، بحد تعبيرهم.وذكروا أن منع الدخول إلى الأقصى نابع من احترام المكان المقدس، وليس خوفًا من ، و"أن دخول الحرم القدسي اليوم لا يساعدنا على كسب الحرب مع أعدائنا".