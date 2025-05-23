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عربي-دولي

"ليس مكاناً للاستيطان"... كبار حاخامات إسرائيل يدعون إلى عدم اقتحام المسجد الأقصى

Lebanon 24
23-05-2025 | 08:55
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دعا كبار حاخامات الصهيونية الدينية اليوم الجمعة إلى وقف اقتحامات المسجد الأقصى خلال فترة الحرب، في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
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ونقلت القناة السابعة أن أكثر من 20 حاخاماً كبيراً، يقودون مؤسسات ومدارس وفرق دينية يهودية في أنحاء إسرائيل، طالبوا بوقف الاقتحامات والإجراءات المصاحبة مثل الرحلات، والتصوير، ومحاولات فرض وجود في باحات الأقصى.

أكد الحاخامات أن الاقتحامات في زمن الحرب لا تقوي سيطرة إسرائيل على الموقع، بل تضر به وتدعم "العدو"، خاصة مع استخدام حركة "حماس" صور المسجد الأقصى في أنفاقها.

ولفتوا إلى أن الموقف الثابت للحاخامية الكبرى لإسرائيل منذ عقود حظر الدخول إلى كامل المسجد الأقصى، بسبب المخاوف من تحريم التقطيع وتدنيس الهيكل وأماكنه المقدسة وانتهاك وصايا احترام الهيكل، حسب التعاليم المنسوبة لليهودية.

وانتقدوا في الرسالة "الظواهر المُسيئة لحرمة المكان، كالسياحة والتصوير والاحتجاجات في الحرم الشريف"، منبهين على أن الأقصى ليس مكانا للاستيطان والإقامة والرحلات والتصوير.

وأشاروا إلى أنه لن يتم تعزيز السيادة على المسجد الأقصى بالتجوال والتظاهر، ولا بالتصوير الجماعي والفعاليات العائلية، ولا بإثبات الأمور على الأرض، واصفين المواجهات مع الشرطة التي تحدث أحيانًا بـ"المزاح الصبياني"، وهو ما "يُضعف القبضة اليهودية على الأقصى"، بحد تعبيرهم.

وذكروا أن منع الدخول إلى الأقصى نابع من احترام المكان المقدس، وليس خوفًا من الفلسطينيين، و"أن دخول الحرم القدسي اليوم لا يساعدنا على كسب الحرب مع أعدائنا".
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