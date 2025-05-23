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عربي-دولي

في الجولة الخامسة... إيران تكشف ما ستطرحه خلال المفاوضات مع أميركا

Lebanon 24
23-05-2025 | 09:05
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أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في تصريح صحفي إن "الجولة الخامسة هي استمرار للمسار الدبلوماسي القائم بطبيعة الحال كل الجولات حساسة ولها أبعاد خاصة بالنظر إلي المواقف الأميركية المتناقضة وفرض حزم جديدة من العقوبات على ايران وهذه الأمور ستطرح بالتأكيد في هذه الجولة".
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وتابع قائلا: "لابد أن نطلع علي ما يطرحه الطرف الأخر في قاعة المحادثات وعلي أساسها سنتخذ الموقف لاحقا، نؤكد أننا سنتابع بجدية وحزم حقنا في استخدام الطاقة النووية السلمية وإنهاء العقوبات الظالمة".

يذكر أن الولايات المتحدة وإيران قد أجرتا أربع جولات من المفاوضات غير المباشرة بوساطة سلطنة عمان للتوصل إلى اتفاق حول برنامج إيران النووي.
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