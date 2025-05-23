في الجولة الخامسة... إيران تكشف ما ستطرحه خلال المفاوضات مع أميركا

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وتابع قائلا: "لابد أن نطلع علي ما يطرحه الطرف الأخر في قاعة المحادثات وعلي أساسها سنتخذ الموقف لاحقا، نؤكد أننا سنتابع بجدية وحزم حقنا في استخدام الطاقة النووية السلمية وإنهاء العقوبات الظالمة".يذكر أن وإيران قد أجرتا أربع جولات من المفاوضات غير المباشرة بوساطة للتوصل إلى اتفاق حول برنامج .