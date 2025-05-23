25
o
بيروت
28
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
26
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
14
o
بشري
26
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
في الجولة الخامسة... إيران تكشف ما ستطرحه خلال المفاوضات مع أميركا
Lebanon 24
23-05-2025
|
09:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية
إسماعيل
بقائي في تصريح صحفي إن "الجولة الخامسة هي استمرار للمسار الدبلوماسي القائم بطبيعة الحال كل الجولات حساسة ولها أبعاد خاصة بالنظر إلي المواقف الأميركية المتناقضة وفرض حزم جديدة من
العقوبات
على
ايران
وهذه الأمور ستطرح بالتأكيد في هذه الجولة".
Advertisement
وتابع قائلا: "لابد أن نطلع علي ما يطرحه الطرف الأخر في قاعة المحادثات وعلي أساسها سنتخذ الموقف لاحقا، نؤكد أننا سنتابع بجدية وحزم حقنا في استخدام الطاقة النووية السلمية وإنهاء العقوبات الظالمة".
يذكر أن
الولايات المتحدة
وإيران قد أجرتا أربع جولات من المفاوضات غير المباشرة بوساطة
سلطنة عمان
للتوصل إلى اتفاق حول برنامج
إيران
النووي
.
مواضيع ذات صلة
وصول وزير الخارجية الإيراني إلى روما للمشاركة بجولة المفاوضات الخامسة مع واشنطن
Lebanon 24
وصول وزير الخارجية الإيراني إلى روما للمشاركة بجولة المفاوضات الخامسة مع واشنطن
23/05/2025 17:50:14
23/05/2025 17:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
عضو في لجنة الأمن بالبرلمان الإيراني: الجولة الخامسة من المفاوضات لن تصل إلى نتيجة
Lebanon 24
عضو في لجنة الأمن بالبرلمان الإيراني: الجولة الخامسة من المفاوضات لن تصل إلى نتيجة
23/05/2025 17:50:14
23/05/2025 17:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية إيران: نقيم حاليا المشاركة في جولة المفاوضات المقبلة مع أميركا
Lebanon 24
وزير خارجية إيران: نقيم حاليا المشاركة في جولة المفاوضات المقبلة مع أميركا
23/05/2025 17:50:14
23/05/2025 17:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران: جولة المفاوضات المقبلة مع أميركا ستعقد في مسقط
Lebanon 24
إيران: جولة المفاوضات المقبلة مع أميركا ستعقد في مسقط
23/05/2025 17:50:14
23/05/2025 17:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"حماس": إستشهاد 6 أشخاص في غارات إسرائيلية خلال تأمينهم شاحنات المساعدات
Lebanon 24
"حماس": إستشهاد 6 أشخاص في غارات إسرائيلية خلال تأمينهم شاحنات المساعدات
10:37 | 2025-05-23
23/05/2025 10:37:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد منعها من قبول الطلاب الأجانب... "هارفارد" تقاضي إدارة ترامب!
Lebanon 24
بعد منعها من قبول الطلاب الأجانب... "هارفارد" تقاضي إدارة ترامب!
10:34 | 2025-05-23
23/05/2025 10:34:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي يتحدث عن نهاية عصر التطرف في الشرق الأوسط.. هذا ما كشفه
Lebanon 24
تقرير أميركي يتحدث عن نهاية عصر التطرف في الشرق الأوسط.. هذا ما كشفه
10:30 | 2025-05-23
23/05/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب أميركي يُثير الجدل بتصريحه عن غزة: يجب ضربها بالنوويّ
Lebanon 24
نائب أميركي يُثير الجدل بتصريحه عن غزة: يجب ضربها بالنوويّ
10:18 | 2025-05-23
23/05/2025 10:18:46
Lebanon 24
Lebanon 24
اقتراح من أوكرانيا لأوروبا.. دعم عسكري مباشر لمواجهة الخطر الروسي
Lebanon 24
اقتراح من أوكرانيا لأوروبا.. دعم عسكري مباشر لمواجهة الخطر الروسي
10:11 | 2025-05-23
23/05/2025 10:11:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد يوم واحد من الزفاف.. الفنان الشهير انفصل عن زوجته! (صورة)
Lebanon 24
بعد يوم واحد من الزفاف.. الفنان الشهير انفصل عن زوجته! (صورة)
01:47 | 2025-05-23
23/05/2025 01:47:51
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر... هذا ما أعلنه وزير العمل عن رفع الحد الأدنى للأجور
Lebanon 24
آخر خبر... هذا ما أعلنه وزير العمل عن رفع الحد الأدنى للأجور
16:36 | 2025-05-22
22/05/2025 04:36:32
Lebanon 24
Lebanon 24
إكتشاف نادر على سفوح جبل صنين... لا يوجد في أيّ مكان في العالم (صورة)
Lebanon 24
إكتشاف نادر على سفوح جبل صنين... لا يوجد في أيّ مكان في العالم (صورة)
05:45 | 2025-05-23
23/05/2025 05:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ضجة حادثة الديشونية.. قرار مهم لادارات المدارس
Lebanon 24
بعد ضجة حادثة الديشونية.. قرار مهم لادارات المدارس
02:15 | 2025-05-23
23/05/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسريب مقصود أم تهديد حقيقي؟ واشنطن تلوّح وطهران تردّ
Lebanon 24
تسريب مقصود أم تهديد حقيقي؟ واشنطن تلوّح وطهران تردّ
11:00 | 2025-05-22
22/05/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:37 | 2025-05-23
"حماس": إستشهاد 6 أشخاص في غارات إسرائيلية خلال تأمينهم شاحنات المساعدات
10:34 | 2025-05-23
بعد منعها من قبول الطلاب الأجانب... "هارفارد" تقاضي إدارة ترامب!
10:30 | 2025-05-23
تقرير أميركي يتحدث عن نهاية عصر التطرف في الشرق الأوسط.. هذا ما كشفه
10:18 | 2025-05-23
نائب أميركي يُثير الجدل بتصريحه عن غزة: يجب ضربها بالنوويّ
10:11 | 2025-05-23
اقتراح من أوكرانيا لأوروبا.. دعم عسكري مباشر لمواجهة الخطر الروسي
10:03 | 2025-05-23
دبلوماسيون حدّدوا الموعد... متى ستُرفع العقوبات الأوروبية عن سوريا؟
فيديو
المذيع لجأ إلى فاصل إعلاني.. فنانة شهيرة تنهار على الهواء مباشرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
المذيع لجأ إلى فاصل إعلاني.. فنانة شهيرة تنهار على الهواء مباشرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:49 | 2025-05-23
23/05/2025 17:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غلق عيداتها في مصر.. شام الذهبي تردّ على انتقادات عملها بالتجميل (فيديو)
Lebanon 24
بعد غلق عيداتها في مصر.. شام الذهبي تردّ على انتقادات عملها بالتجميل (فيديو)
02:25 | 2025-05-23
23/05/2025 17:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الحقيقة كاملة.. مفاجآت وأسرار تُكشف عن خلاف أحمد السقا مع طليقته مها الصغير (فيديو)
Lebanon 24
الحقيقة كاملة.. مفاجآت وأسرار تُكشف عن خلاف أحمد السقا مع طليقته مها الصغير (فيديو)
02:00 | 2025-05-23
23/05/2025 17:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24