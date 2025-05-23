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عربي-دولي
"حماس": إستشهاد 6 أشخاص في غارات إسرائيلية خلال تأمينهم شاحنات المساعدات
Lebanon 24
23-05-2025
|
10:37
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أفاد مسؤولون في حركة "
حماس
" أن 6 فلسطينيين على الأقل استشهدوا في غارات جوية إسرائيلية خلال تأمينهم شاحنات المساعدات من اللصوص.
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وذكر المسؤلوون أن هذا الفعل يُسلط الضوء على المشاكل التي تعيق وصول الإمدادات إلى الجوعى في
قطاع غزة
بعد الحصار
الإسرائيلي
الذي استمر 11 أسبوعا. (روسيا اليوم)
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