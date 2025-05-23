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"حماس": إستشهاد 6 أشخاص في غارات إسرائيلية خلال تأمينهم شاحنات المساعدات

Lebanon 24
23-05-2025 | 10:37
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أفاد مسؤولون في حركة "حماس" أن 6 فلسطينيين على الأقل استشهدوا في غارات جوية إسرائيلية خلال تأمينهم شاحنات المساعدات من اللصوص.
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وذكر المسؤلوون أن هذا الفعل يُسلط الضوء على المشاكل التي تعيق وصول الإمدادات إلى الجوعى في قطاع غزة بعد الحصار الإسرائيلي الذي استمر 11 أسبوعا. (روسيا اليوم)
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