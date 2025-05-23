"حماس": إستشهاد 6 أشخاص في غارات إسرائيلية خلال تأمينهم شاحنات المساعدات

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أفاد مسؤولون في حركة " " أن 6 فلسطينيين على الأقل استشهدوا في غارات جوية إسرائيلية خلال تأمينهم شاحنات المساعدات من اللصوص.وذكر المسؤلوون أن هذا الفعل يُسلط الضوء على المشاكل التي تعيق وصول الإمدادات إلى الجوعى في بعد الحصار الذي استمر 11 أسبوعا. (روسيا اليوم)