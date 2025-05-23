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عربي-دولي
بعد منعها من قبول الطلاب الأجانب... "هارفارد" تقاضي إدارة ترامب!
Lebanon 24
23-05-2025
|
10:34
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قدّمت
جامعة هارفارد
دعوى قضائية، الجمعة، ضد
إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، احتجاجاً على قرار يمنعها من قبول الطلاب الأجانب.
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وفي شكواها أمام المحكمة الاتحادية في
بوسطن
، اعتبرت هارفارد أن القرار يمثّل "انتهاكاً صارخاً" للتعديل الأول من
الدستور
الأميركي وعدد من القوانين الفيدرالية.
وأوضحت الجامعة أن القرار ألحق ضرراً فورياً وخطيراً بها وبأكثر من 7 آلاف طالب أجنبي يحملون تأشيرات دراسية.
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