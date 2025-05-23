Advertisement

عربي-دولي

بعد منعها من قبول الطلاب الأجانب... "هارفارد" تقاضي إدارة ترامب!

Lebanon 24
23-05-2025 | 10:34
A-
A+
Doc-P-1364893-638836189936448696.png
Doc-P-1364893-638836189936448696.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قدّمت جامعة هارفارد دعوى قضائية، الجمعة، ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، احتجاجاً على قرار يمنعها من قبول الطلاب الأجانب.
Advertisement

وفي شكواها أمام المحكمة الاتحادية في بوسطن، اعتبرت هارفارد أن القرار يمثّل "انتهاكاً صارخاً" للتعديل الأول من الدستور الأميركي وعدد من القوانين الفيدرالية.

وأوضحت الجامعة أن القرار ألحق ضرراً فورياً وخطيراً بها وبأكثر من 7 آلاف طالب أجنبي يحملون تأشيرات دراسية.
مواضيع ذات صلة
رويترز: جامعة هارفرد تقاضي إدارة ترامب بسبب منعها من تسجيل الطلاب الأجانب
lebanon 24
23/05/2025 22:01:22 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز عن مصادر مطلعة: إدارة ترامب أوقفت قبول جامعة هارفارد للطلاب الأجانب
lebanon 24
23/05/2025 22:01:22 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز": جامعة هارفارد تقاضي إدارة ترامب
lebanon 24
23/05/2025 22:01:22 Lebanon 24 Lebanon 24
جامعة هارفارد تقاضي إدارة ترامب
lebanon 24
23/05/2025 22:01:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2025-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:36 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2025-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:23 | 2025-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2025-05-23
14:00 | 2025-05-23
13:39 | 2025-05-23
13:22 | 2025-05-23
13:00 | 2025-05-23
12:35 | 2025-05-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24