بعد منعها من قبول الطلاب الأجانب... "هارفارد" تقاضي إدارة ترامب!

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وفي شكواها أمام المحكمة الاتحادية في ، اعتبرت هارفارد أن القرار يمثّل "انتهاكاً صارخاً" للتعديل الأول من الأميركي وعدد من القوانين الفيدرالية.وأوضحت الجامعة أن القرار ألحق ضرراً فورياً وخطيراً بها وبأكثر من 7 آلاف طالب أجنبي يحملون تأشيرات دراسية.