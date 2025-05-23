جولة خامسة بلا حسم.. مفاوضات إيران وأميركا تستمر برعاية عمانية

أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، تحقيق بعض التقدم في الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، رغم أن النتائج لم تكن حاسمة، معبّرًا عن أمل بلاده في أن تشهد الأيام المقبلة توضيحًا للمسائل العالقة بما يمهد الطريق نحو اتفاق مستدام.
وانتهت الجولة الخامسة من هذه المفاوضات، التي استضافتها العاصمة الإيطالية روما اليوم الجمعة، بوساطة سلطنة عمان، وبمشاركة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي الخاص لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.
ووصل عراقجي في وقت سابق من اليوم إلى روما على رأس وفد رسمي، للمشاركة في هذه الجولة التي استمرت كما سابقاتها بطريقة غير مباشرة، حيث تولى البوسعيدي مهمة نقل الرسائل بين الجانبين الإيراني والأميركي.
وخلال الجولة، عقد لقاء ثنائي بين البوسعيدي وعراقجي، تناول آخر مستجدات المفاوضات، إضافة إلى بحث سبل الدفع بالجهود الدبلوماسية نحو مرحلة جديدة. وأعرب المسؤول الإيراني خلال اللقاء عن تقديره للوساطة العمانية ودورها في تسهيل الحوار بين طهران وواشنطن. (روسيا اليوم)