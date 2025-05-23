جولة خامسة بلا حسم.. مفاوضات إيران وأميركا تستمر برعاية عمانية

أكد ، تحقيق بعض التقدم في الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة بين والولايات المتحدة، رغم أن النتائج لم تكن حاسمة، معبّرًا عن أمل بلاده في أن تشهد الأيام المقبلة توضيحًا للمسائل العالقة بما يمهد الطريق نحو اتفاق مستدام.

وانتهت الجولة الخامسة من هذه المفاوضات، التي استضافتها اليوم الجمعة، بوساطة ، وبمشاركة والمبعوث الأميركي الخاص لشؤون .

ووصل في وقت سابق إلى روما على رأس وفد رسمي، للمشاركة في هذه الجولة التي استمرت كما سابقاتها بطريقة غير مباشرة، حيث تولى مهمة نقل الرسائل بين الجانبين والأميركي.

وخلال الجولة، عقد لقاء ثنائي بين البوسعيدي وعراقجي، تناول آخر مستجدات المفاوضات، إضافة إلى بحث سبل الدفع بالجهود الدبلوماسية نحو مرحلة جديدة. وأعرب المسؤول الإيراني خلال اللقاء عن تقديره للوساطة العمانية ودورها في تسهيل الحوار بين وواشنطن. (روسيا اليوم)