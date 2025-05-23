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عربي-دولي

هجوم بسكين في محطة هامبورغ.. 12 مصابًا واعتقال امرأة

Lebanon 24
23-05-2025 | 13:22
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ألقت السلطات الألمانية القبض على امرأة يشتبه في تنفيذها هجومًا بسكين أسفر عن إصابة 12 شخصًا، مساء اليوم الجمعة، داخل محطة القطارات المركزية في مدينة هامبورغ، بحسب ما أورد موقع "ديلي ميل" البريطاني.
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وأعلنت شرطة هامبورغ عن تنفيذ "عملية أمنية واسعة النطاق"، مشيرة في منشور على منصة "إكس" إلى أن التحقيقات جارية للكشف عن ملابسات الحادث، مع وعد بالكشف عن مزيد من التفاصيل لاحقًا.

وأفادت إذاعة Norddeutscher Rundfunk المحلية أن ثلاثة من المصابين في حالة خطيرة، إلى جانب ثلاثة آخرين إصاباتهم متوسطة، بينما أُصيب ستة بجروح طفيفة، بحسب ما نقلته عن متحدث باسم إدارة الإطفاء.

وذكرت صحيفة Bild الألمانية أن بعض المصابين يتلقون العلاج داخل القطارات.

وأشارت تقارير إعلامية محلية إلى تعليق حركة القطارات في محيط المحطة الرئيسية مؤقتًا نتيجة الحادث. (العربية)
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