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عربي-دولي
"أرض تحترق بصمت".. هذه قصة إقليم كشمير (فيديو)
Lebanon 24
23-05-2025
|
13:39
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بثّ موقع "إرم نيوز" فيلماً وثائقياً تحدث فيه عما يشهده إقليم
كشمير
الشهير، والذي يعتبر من المناطق المثقلة بالصراعات الدموية التي تمتد لعقود طويلة.
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ويلفت الوثائقي إلى أن التوتّرات بين
الهند
وباكستان والتي تصاعدت في 23 نيسان الماضي، جاءت بعد مقتل 26 سائحاً في هجوم شنه مسلحون في كشمير.
الفيلم يلفت أيضاً إلى أن ذلك الهجوم كان بمثابة شرارة جديدة في سياق مشحون أصلًا بالتوترات التاريخية والسياسية، موضحاً أنَّ الهند سارعت إلى اتهام باكستان بالمسؤولية، بينما نفت الأخيرة أي صلة لها بالحادثة.
الصراع تصاعد بشكل لافت عندما شنّت الهند ضربات جوية على منشآت يُشتبه في تبعيتها لمسلّحين داخل الأراضي الباكستانية، ما أدّى إلى تبادل القصف المدفعي واندلاع مناوشات عسكرية على الحدود. تلك الأحداث أسفرت عن مقتل نحو 70 شخصاً، معظمهم من المدنيين، بينهم 20 ضحية سقطوا نتيجة قصف عبر الحدود في كشمير.
ويعد وضع إقليم كشمير الحالي بمثابة شرارة صراع نووي بين الهند وباكستان، وتعود جذور الخلاف بين البلدين بشأن هذا الإقليم إلى عام 1947 بعد تقسيم الهند، فكشمير ذات الأغلبية المسلمة جرى ضمه للهند، بينما باكستان احلت ثلث الإقليم بينما الهند ثلثيه.
وشهد الإقليم 3 حروب متتالية وآخر مواجهة كبرى كانت عام 1999 بينما في العام 2019 وقع تفجير قتل 40 جندياً هندياً.
وفي العام 2019، جرى إلغاء الحكم الذاتي لكشمير وتم تعزيز السيطرة
الهندية
وسط حصول اعتقالات جماعية، بينما باكستان طالبت باستفتاء أممي.
وتبقى كشمير، المنطقة المتنازع عليها، بؤرة صراع مستمر يغذّيه التسلح المكثف، والتوترات
الدينية
، وغياب أي حل نهائي.
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