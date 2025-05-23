بالتوازي مع تعثّر المفاوضات النووية في مسقط.. تحضيرات عسكرية في تل أبيب

أنهى الجيش تمرينًا عسكريًا واسع النطاق أجرته ، يحاكي سيناريو اندلاع حرب متعددة الجبهات، في حال فشل المفاوضات النووية الجارية بين وإيران.

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وجاء في بيان صادر عن الجيش مساء الجمعة أن المناورة، التي حملت اسم " "، شملت تدريبات على استمرارية العمل في ، والمهام الدفاعية، وضمان جاهزية البنى التحتية الحيوية للعمل العسكري، في ظل تقديرات بتزايد احتمالات التصعيد مع .



وأتت هذه الاستعدادات بعد تقرير لشبكة "CNN" تحدث عن نية إسرائيلية لشن هجوم محتمل على منشآت إيران النووية، ما دفع الجيش إلى تكثيف تدريباته تحسبًا لحرب تمتد على أكثر من جبهة.



واليوم، اختتمت في العاصمة العمانية مسقط الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة بين وواشنطن. وقال بدر البوسعيدي، عبر منصة "إكس"، إن الجولة أحرزت "بعض التقدم، لكنه غير حاسم"، في حين وصفها نظيره بـ"المعقدة"، مشيرًا إلى امتلاك "أفكارًا جديدة" لتجاوز العقبات، داعيًا إلى استمرار الحوار.



ورغم هذه المؤشرات الإيجابية الحذرة، يبقى التشكيك سيد الموقف. فقد أبدى مسؤولون إيرانيون، في تصريحات لـCNN، قلقهم من ما وصفوه بـ"النية الأميركية لإفشال الاتفاق"، معتبرين أن الإصرار على تفكيك برنامج التخصيب الإيراني بالكامل يشكّل عقبة جوهرية.



، أكد المتحدث باسم الجيش أن المناورة الأخيرة تهدف إلى "تحسين التنسيق بين وحدات الجيش المختلفة، ورفع سرعة وكفاءة الاستجابة في حال اندلاع حرب متعددة المسارح". (روسيا اليوم)