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الخزانة الأميركية تصدر قراراً فورياً بتخفيف العقوبات على سوريا

Lebanon 24
23-05-2025 | 16:41
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أصدرت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة قراراً فورياً بتخفيف العقوبات على سوريا.
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وأشارت إلى أن القرار يسمح باالاستثمارات الجديدة في سوريا ونشاطات القطاع الخاص.
 
كما أضافت أن الخارجية الأميركية ستصدر إعفاء بموجب "قانون قيصر" لحماية المدنيين في سوريا، مشددة على أن الترخيص يحظر إجراء أي تعاملات تعود بالنفع على روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية.
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