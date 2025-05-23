الخزانة الأميركية تصدر قراراً فورياً بتخفيف العقوبات على سوريا

أصدرت الأميركية الجمعة قراراً فورياً بتخفيف على .

Advertisement

وأشارت إلى أن القرار يسمح باالاستثمارات الجديدة في سوريا ونشاطات القطاع الخاص.

كما أضافت أن الخارجية الأميركية ستصدر إعفاء بموجب "قانون " لحماية المدنيين في سوريا، مشددة على أن الترخيص يحظر إجراء أي تعاملات تعود بالنفع على أو أو .